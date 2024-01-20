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宜蘭五結鄉代會主席控騙標案 落選頭喊告「捍衛清白」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

2022年宜蘭五結鄉代會主席選舉落選頭張馥蘭表示從未自稱副主席，將採取法律途徑捍衛自身清白。圖／民眾提供
2022年宜蘭五結鄉代會主席選舉落選頭張馥蘭表示從未自稱副主席，將採取法律途徑捍衛自身清白。圖／民眾提供
宜蘭五結鄉代會主席林證梧昨指控，2022年選後一直被同選區的落選頭張馥蘭說「賄選」、「要被抓去關」，張最近更會自稱「鄉代會副主席」，欺騙鄉鎮市公所人員以取得標案；張馥蘭表示，林證梧汙衊名譽，她從未自稱副主席，已準備提告捍衛自身清白。

2022年鄉鎮市代表選舉，五結鄉第2選區選2名代表，經營旅行社的張馥蘭位列第3成為落選頭。林證梧說，選舉過後一直聽到消息，張馥蘭在自家公司辦理的旅行團中，常說林賄選會被抓去關，自己有機會遞補。因為是針對個人的指控，林並未聲張，但也經常接到電話問「還是不是主席？」

林證梧表示，約半年前開始，張馥蘭到縣內各鄉鎮市公所投標自強活動時，會自稱「五結鄉代會副主席」，並謊稱另一名不知情代表是「主席」，欺騙公所人員取得標案。林出示錄音表示是張馥蘭與公所一級主管對話，女方自稱「鄉代會副主席」。

副主席林益風也說，用這種方式取得公所自強活動標案，已經有點詐騙的味道，要是活動出事了，鄉代會難道要負責？

張馥蘭說，她從未在任何場合用任何方式自稱副主席，也不曉得林證梧目的何在？她的旅行社得標都符合程序，是最有利得標，和誰用什麼名義投標何干？該段錄音是偽造，此事關乎自身名譽，她也不排除尋求法律途徑。

賄選 旅行社 詐騙

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