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時速破百撞死人…答應賠150萬只給8萬 二審重判恐入獄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

彰化楊姓男子清晨開車以時速110公里嚴重超速，失控撞上騎電動車的王姓老翁，害王頭顱破裂、全身骨折慘死，楊一度承諾會賠家屬150萬元，彰化地院一審依過失致死罪判他6月，得易科罰金；台中高分院二審查，楊至今只賠8萬元，認為一審判太輕，撤銷改判他8月，若確定恐入獄。

檢警調查，楊男2022年12月14日清晨6點多開車經彰化和美鎮彰美路3段，當地速限僅60公里，楊卻嚴重超速時時速110公里行駛，因發現王姓老翁騎電動自行車閃避不及撞上，釀對方當場頭骨破裂、全身骨折慘死。

彰化地院一審認為，楊男超速又經設有行車管制號誌之交叉路口，未注意車前狀況而肇事，為肇事主因，釀王姓老翁死亡害家屬面臨突失至親的無限悲痛，考量楊案發後已賠償家屬8萬元，偵查中表示願再賠150萬元，但並未履行。

一審也考量，王翁當時車尾燈沒亮、不當侵入內側車道也有過失，被害家屬請求從重量刑，但認為檢察官具體求刑1年2月過重，考量一切情狀後依過失致死罪判楊男6月徒刑，得易科罰金。

彰化地檢署檢察官不服上訴，台中高分院二審查，楊男犯後至今只賠償家屬8萬元，一審僅判處他6月徒刑，自屬過輕失衡，認為檢方上訴有理由。

二審審酌楊男過失程度、造成損害，犯後坦承，而王翁本身也有過失等，撤銷改依過失致死罪判他8月徒刑，仍可上訴。

彰化 過失致死

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