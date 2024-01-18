聽新聞
test
0:00 / 0:00

後援會長自行出錢買票 麥寮鄉長蔡長昆當選無效確定

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

雲林縣麥寮鄉鄉長蔡長昆的競選總部後援會會長魏正義為求蔡順利當選連任，被控自行出錢向選民買票賄選，檢方對蔡提當選無效之訴，一審遭駁回，不服上訴，二審認蔡應知情，應對魏賄選行為共同負責，原判決廢棄，改判蔡長昆當選無效。

台南高分院指出，依選罷法相關規定，行為人概念不僅限於當選人本身親自為之為限，雖由他人實行構成要件，當選人對於他人行為有授意且不違背其本意，當選人仍應受相關條款所規範。如候選人就與其有關賄選行為有參與、授意，或已知情而仍未禁止而容任其發生者，則候選人主觀上既有藉此擴大其競選活動範圍認識與預期，客觀上也有假他人賄選，為自己爭取更多選票，即應視為當選人本人所為。

合議庭指出，檢方主張蔡長昆為求能於前年11月26日舉行雲林縣麥寮鄉第19屆鄉長選舉順利當選，透過其競選總部後援會會長魏正義，於競選期間對有投票權林、許女交付賄賂而約使投票行為，應是知情、同意並容許為之。

經綜合兩造辯論意旨及調查證據，認定魏正義為蔡長昆競選總部後援會會長，且關係緊密，確有為蔡長昆進行輔選、站台、獲邀致詞、拜票等行為，並有以蔡長昆競選物資，積極為蔡助選，可認屬於其助選員及競選團隊成員。

且參諸魏正義於警詢時的證述及綜合其他間接事證，檢方主張蔡長昆就魏正義於競選期間對有投票權的林及許女交付賄賂而約使投票行為，應是知情、同意並容許為之等情有據。因此，檢方主張蔡長昆對魏正義賄選行為應共同負責，而有違反選罷法第99條第1項賄選行為，為有理由。

台南高分院認為，檢方指摘原判決不當，請求廢棄改判，為有理由，因而廢棄改判蔡長昆當選無效，不得上訴。

台南高分院認為，麥寮鄉鄉長蔡長昆對後援會會長魏正義賄選行為應共同負責，原判決廢棄，改判蔡長昆當選無效確定。圖／本報資料照
台南高分院認為，麥寮鄉鄉長蔡長昆對後援會會長魏正義賄選行為應共同負責，原判決廢棄，改判蔡長昆當選無效確定。圖／本報資料照

賄選 投票 當選無效 選罷法

延伸閱讀

麥寮鄉長蔡長昆當選無效確定 雲林最激烈補選提前開打

南投埔里鎮代陳諭韋當選無效 落選頭廖永文遞補

里長發350元物資禮盒遭控賄選 他一審當選無效...刑事今獲判無罪！

丈夫為雲林大埤鄉代妻賄選 王麗華當選無效確定

相關新聞

7前基金經理人跟單賺4億元 2人聲押各350、200萬元交保

國泰、富邦、復華、保德信4家投信顧問公司共7名前基金經理人，涉嫌於2017至2023年間，利用職務上代操包括政府勞保、勞...

後援會長自行出錢買票 麥寮鄉長蔡長昆當選無效確定

雲林縣麥寮鄉鄉長蔡長昆的競選總部後援會會長魏正義為求蔡順利當選連任，被控自行出錢向選民買票賄選，檢方對蔡提當選無效之訴，...

地下匯兌、博奕全不認！八八會館洗錢217億元 郭哲敏拚年前交保

新北地方法院今審理八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營地下匯兌洗錢217億案，郭哲敏對於自己經營地下匯兌和經營博弈網站一概否認，...

友人4歲孫調皮拿枯枝教訓 婦人被判拘役80日不得易科罰金

彰化縣許姓婦人今年7月間到友人吳姓婦人家中聚會，吳婦4歲孫子因調皮搗蛋，惹許婦生氣，許竟持一旁花盆枯枝打吳孫，引發吳媳不...

黃光芹轟翁達瑞是「不要臉的髒東西」 法院判無罪理由曝光

去年民進黨爆發性騷擾醜聞，名嘴黃光芹在臉書PO文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」旅美教授陳時奮上網回擊，陳認為，黃...

3度酒駕罰20萬元！難逃債權憑證追扣薪水 酒駕男認栽全繳了

嘉義縣竹崎鄉林姓男子10多年前酒後無照騎機車遭裁罰3萬元，只繳5千元，不到5年再犯裁罰9萬元，他繳納5千後置之不理，隔年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。