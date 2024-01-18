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高雄男5000元行賄一家5人全遭逮 二審判緩刑原因曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄桃源區蔡姓男子前年為支持張姓候選人順利當選區長，竟行賄顏姓男子5000元，要求顏男一家5人投票給張男，遭檢舉查辦後，橋頭地院依違反選罷法，一審判蔡男1年10月徒刑，褫奪公權4年；顏不滿上訴高雄高分院，二審因顏男5年內無犯罪前科，判顏緩刑5年。

高雄高分院判決指出，蔡男自認一審判決過重，上訴二審請求重新量刑或給予緩刑機會；但二審法官認為，原審宣判量刑客觀上並未逾越法定刑度，因此蔡男上訴請求從輕量刑，為無理由，應予駁回。

不過，蔡男過去雖曾有妨害公務、酒駕、妨害自由等前科，但5年內，未曾再因犯罪被判刑，符合刑法第74條第 1 項第 2 款之緩刑要件。

合議庭審酌，蔡男在審理時均坦承犯行，深知悔悟，諒經此偵、審程序及刑之宣告，當知所警惕，若給予相當負擔及褫奪公權宣告，當足以警惕，不會再犯同罪，因此，諭知緩刑5年，以勵自新。

此外，法院審酌蔡男犯罪對於民主法治及地方選風所生侵害不輕，命蔡男應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供180小時之義務勞務，以及接受法治教育2場次，以示警惕，併依法宣告於緩刑期間付保護管束。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄高分院外觀。記者古和純／攝影
高雄高分院外觀。記者古和純／攝影

選罷法 投票 酒駕

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