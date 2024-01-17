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刺青雙煞闖養生館 吆喝女店員「打電話叫老闆來」…結果來的是警察

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山區文化七路上某間筋絡調理、刮痧拔罐、按摩的養生館，去年9月間某晚9點仍在營業之際，林姓、何姓年輕男子假推銷之名，兩手空空地走進店內，一進門就對著女店員袒胸露背，故意露出身上刺青，還大聲吆喝「打電話叫妳老闆來，不打生意也不用做了！」阮姓女子嚇得直接報警。桃園地檢署偵結，將林、何姓2名阿飛依恐嚇取財未遂起訴。

起訴指出，家住桃園區的18歲林姓、龜山區的23歲何姓2男，因缺錢花用，竟心生歹念，想藉由強迫推銷的方式向八大行業恐嚇等方式來賺錢，去年9月4日晚間9點10分，趁著龜山區文化七路上某間按摩養生館仍在營業，2人藉故要推銷物品就一同進入店內。

據悉，林、何2男一進店內就霸占櫃台前的沙發休息區座位，故意露出身上的刺青，對著阮姓、潘姓女店員及按摩師大呼小叫，製造令人畏懼恐怖的氣氛，並要求2名女店員打電話通知洪姓店主到場「處理」。

2男見2女店員不搭理，林竟對阮女脅迫說「妳不打生意也不用做了！」，導致阮、潘2人因而心生畏懼，阮女於是依照林男指示「打電話」，直接撥打桃市警龜山分局的報案電話，警方據報即刻趕到場將林等2男逮捕而恐嚇取財未遂。

檢警調查時，林姓、何姓男子均供稱，2人為經營小本生意，所以前往按摩養生館推銷，不過未隨身攜帶產品的樣品到場，檢察官根據現場監視器影帶、2名女店員指證及洪姓老闆的證述，將林、何2人起訴。

桃園市林姓、何姓2男因缺錢花用，竟心生歹念想藉由強迫推銷方式賺錢，去年9月4日晚間涉嫌到龜山區某養生館露出身上刺青，在店內大呼小叫，並要女店員「打電話叫老闆來！」，結果店主還沒到，警方已抵達，桃園地檢署依恐嚇取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園市林姓、何姓2男因缺錢花用，竟心生歹念想藉由強迫推銷方式賺錢，去年9月4日晚間涉嫌到龜山區某養生館露出身上刺青，在店內大呼小叫，並要女店員「打電話叫老闆來！」，結果店主還沒到，警方已抵達，桃園地檢署依恐嚇取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

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