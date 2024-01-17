台南前議長賴美惠詐領助理費 法官認「非飽足私囊」減輕其刑

台南地院依台南市議會前議長賴美惠挪用經費流向及犯罪情節，與單純以人頭助理詐領補助款以飽足私囊情節同視，酌減其刑。圖／取自賴美惠臉書

民進黨籍台南市議會前議長賴美惠涉嫌詐領助理費234萬多元，台南地院今判賴美惠2年，緩刑4年。台南地院指出，恰逢縣市合併，在幅員廣闊大的台南廣設服務處，水電開支外支薪人員進駐等，依其挪用流向及犯罪情節，難與單純以人頭助理詐領補助款以飽足私囊情節同視，酌減其刑。

台南地院指出，賴美惠等5人均坦承犯行，且有相關證人證詞、市議會第1屆議員聘用公費助理名單及相關證據資料，足認5人犯行明確。賴美惠及陳女從一重論以利用職務機會詐取財物罪處斷，吳女等3人則均犯使公務員登載不實罪。

合議庭指出，陳女未具公務人員身分，所犯利用職務機會詐取財物罪，依刑法相關規定減輕。且賴美惠、陳女於偵查中均自白犯行，賴美惠於偵查中繳交全部犯罪所得，陳女實際上無犯罪所得，均依貪汙治罪條例相關規定減輕其刑。同時，陳女騏詐領公費助理補助是受賴美惠指示而為，並未因此獲得利益，犯罪情節較為輕微，依貪汙治罪條例相關規定，減輕其刑。

合議庭表示，賴美惠利用職務上機會犯詐取財物犯行，固無視國家法紀及身為議員更應自持本分，行為不當，但考量賴美惠於犯罪期間，恰逢縣市合併過渡期，在幅員廣闊的大台南市諸多區域廣設服務處、聯絡處等，各該處所設置除基本水電開支外，需支薪人員進駐，衍生相當成本，加上每月紅白帖支出，為支應龐大事務費用，而將職務上機會取得財物轉作他用，依其挪用流向及犯罪情節，尚非惡性重大，難與單純以人頭助理詐領補助款以飽足私囊情節同視。

因此，考量其客觀情節、所生危害等犯罪情狀與其主觀惡性，減輕後最低刑度3年6月，認有過重之嫌，再依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

同時，賴美惠等5人均無前科，因失慮不周，致觸刑典，惟於偵審中均坦承犯行，賴美惠繳回全部犯罪所得，堪認犯後態度良好，認經此偵審程序及刑宣告等教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，均宣告緩刑。

又為使賴美惠、陳女2人日後更加重視法規範秩序，深切記取教訓，避免再度犯罪，命提供義務勞務，以收矯正被告及社會防衛之效，也依貪汙治罪條例規定，分別宣告褫奪公權2年、1年。

台南地院認賴美惠犯利用職務機會詐取財物罪處2年，緩刑4年，提供200小時義務勞務，褫奪公權2年，扣案犯罪所得234萬5200元沒收。陳女犯利用職務機會詐取財物罪處1年2月，緩刑3年，提供100小時義務勞務，褫奪公權1年。另吳女、吳女妹妹、盧女犯使公務員登載不實罪各處4月，可易科罰金，均緩刑2年。