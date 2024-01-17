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徐巧芯發文「進口蛋恐致癌」政府謀財害命 遭移送法辦結果曝光！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

剛當選立法委員的台北市議員徐巧芯去年在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」文章，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦，台北地方法院裁定不罰。圖／聯合報系資料照片
剛當選立法委員的台北市議員徐巧芯去年在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」文章，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦，台北地方法院裁定不罰。圖／聯合報系資料照片

剛當選立法委員的台北市議員徐巧芯去年在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」文章，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦，台北地方法院認為徐巧芯沒有故意將明知不實的訊息散布於眾，裁定不罰，可抗告。

徐巧芯2023年9月3日在臉書粉絲專頁發表標題為「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌！」文章，內容提及「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021PPM、氟甲磺氯黴素氨0.008PPM。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」。

徐巧芯事後修改部分內容為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」，但警方移送指出「氯黴素」早已停用，「氟甲磺氯黴素」不會引起再生性不良貧血及血癌，徐巧芯張貼錯誤訊息卻做出「謀財害命」結論，散布謠言足以影響公共安寧，違反社維法。

徐巧芯坦承有張貼文章，但稱已經合理查證才發文，並提出醫師蘇一峰臉書貼文、長庚毒物科主任顏宗海、新北市衛生局等資料佐證；台北地院認為，徐巧芯言論雖然未必正確，但參考資料來自醫師、主管機關、媒體引述，不是道聽途說恣意發表。

台北地院指出，沒有足夠證據認定徐巧芯故意將主觀上明知不實的事項，故意散布於眾。況且，徐巧芯發文後即有醫師引用新研究成果、文獻說明「氟甲磺氯黴素」對人體的影響，也廣為媒體報導，可認定徐巧芯言論未衍生真偽長期不明，而引起多數人或群眾的恐慌心理，裁定不罰。

徐巧芯 醫師 超思 毒雞蛋

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