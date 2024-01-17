民進黨籍台南前議長賴美惠涉詐助理費234萬 認罪繳回所得獲緩刑

台南市前議長賴美惠被控涉嫌詐助理費，。圖／取自賴美惠臉書

民進黨籍台南市議會前議長賴美惠涉嫌詐領助理費234萬多元，台南地檢署依涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪嫌等，將她、陳姓弟媳等5人起訴，賴美惠等5人均認罪，且於檢方偵查中繳回犯罪所得，台南地院今上午宣判，賴美惠判2年，緩刑4年，褫奪公權2年，3年內提供勞役200小時。

另陳姓弟媳判1年2月，緩刑3年，褫奪公權1年，2年內提供勞役100小時，另吳女等3人犯使公務人員登載不實罪，均處4月。

台南地院審理時，賴美惠當庭「認罪」。賴美惠的律師指出，賴美惠於偵查中繳回其犯罪所得外，賴美惠擔任縣市合併第一屆議長，因出身原台南縣，幅員廣大，廣設服務處及議長紅白帖支出需求，再加上議長自砍特別費25%，雖使用該款項於法不符，但與中飽私囊情事不同，希望法官審酌，從輕量刑，並給予緩刑機會。

陳姓弟媳的律師指出，陳女在偵查中自由，當時擔任議員助理身分，並非公務員，請求法官減輕其刑，並給予緩刑機會。

檢察官表示，賴美惠等5人均坦承犯行，犯後態度堪稱良好，請求法官量處適當刑責，以勵自新。

檢調查出，賴美惠在第1屆台南市議員期間，聘請陳姓弟媳擔任助理，負責文書作業、支出費用及記帳等工作；賴並請後壁區公所吳姓約聘人員協助處理服務處事宜。賴美惠和陳女、吳女3人，找來吳的妹妹及賴美惠胞妹盧姓女友人當人頭助理，涉嫌向議會不實請領助理費。

起訴書指出，賴美惠、陳女、吳女明知吳女的妹妹與盧女未實際擔任賴美惠議員助理，涉勾串吳女妹妹、盧女兩人同意出名擔任人頭助理，申請銀行帳戶存摺、印章和提款卡，交給吳女與陳女保管，再以吳女妹妹、盧女名義向市議會申領每月助理公費，全數交陳女作賴美惠服務處紅白帖等花費。

據調查，賴美惠涉嫌詐領助理費234萬7200元，檢方認賴美惠、陳姓弟媳涉違反貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌；吳女和妹妹、盧女則涉犯使公務員登載不實公文書罪嫌。