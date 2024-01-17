快訊

大二父罹癌體會現實苦 蔡博丞創新舞團經營紅回台灣

高端合約拆彈完成？ 蔣萬安：反而打開另個潘朵拉盒子

羽球／戴資穎50度闖進決賽女單歷史第1 奪31冠勝率62%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨籍台南前議長賴美惠涉詐助理費234萬 認罪繳回所得獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市前議長賴美惠被控涉嫌詐助理費，。圖／取自賴美惠臉書
台南市前議長賴美惠被控涉嫌詐助理費，。圖／取自賴美惠臉書

民進黨籍台南市議會前議長賴美惠涉嫌詐領助理費234萬多元，台南地檢署依涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪嫌等，將她、陳姓弟媳等5人起訴，賴美惠等5人均認罪，且於檢方偵查中繳回犯罪所得，台南地院今上午宣判，賴美惠判2年，緩刑4年，褫奪公權2年，3年內提供勞役200小時。

另陳姓弟媳判1年2月，緩刑3年，褫奪公權1年，2年內提供勞役100小時，另吳女等3人犯使公務人員登載不實罪，均處4月。

台南地院審理時，賴美惠當庭「認罪」。賴美惠的律師指出，賴美惠於偵查中繳回其犯罪所得外，賴美惠擔任縣市合併第一屆議長，因出身原台南縣，幅員廣大，廣設服務處及議長紅白帖支出需求，再加上議長自砍特別費25%，雖使用該款項於法不符，但與中飽私囊情事不同，希望法官審酌，從輕量刑，並給予緩刑機會。

陳姓弟媳的律師指出，陳女在偵查中自由，當時擔任議員助理身分，並非公務員，請求法官減輕其刑，並給予緩刑機會。

檢察官表示，賴美惠等5人均坦承犯行，犯後態度堪稱良好，請求法官量處適當刑責，以勵自新。

檢調查出，賴美惠在第1屆台南市議員期間，聘請陳姓弟媳擔任助理，負責文書作業、支出費用及記帳等工作；賴並請後壁區公所吳姓約聘人員協助處理服務處事宜。賴美惠和陳女、吳女3人，找來吳的妹妹及賴美惠胞妹盧姓女友人當人頭助理，涉嫌向議會不實請領助理費。

起訴書指出，賴美惠、陳女、吳女明知吳女的妹妹與盧女未實際擔任賴美惠議員助理，涉勾串吳女妹妹、盧女兩人同意出名擔任人頭助理，申請銀行帳戶存摺、印章和提款卡，交給吳女與陳女保管，再以吳女妹妹、盧女名義向市議會申領每月助理公費，全數交陳女作賴美惠服務處紅白帖等花費。

據調查，賴美惠涉嫌詐領助理費234萬7200元，檢方認賴美惠、陳姓弟媳涉違反貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌；吳女和妹妹、盧女則涉犯使公務員登載不實公文書罪嫌。

賴美惠 台南 議員 公務員 貪汙

延伸閱讀

詐助理費認罪獲緩刑 南市前議長賴美惠回應了

「我錯了！」修路燈收500七股公所技工認罪 繳6萬獲緩刑

【重磅快評】林俊憲虛假風光 身後藏65892票怨氣

對民進黨的賭爛票都給了他 80歲阿公拿近4萬票

相關新聞

民進黨籍台南前議長賴美惠涉詐助理費234萬 認罪繳回所得獲緩刑

民進黨籍台南市議會前議長賴美惠涉嫌詐領助理費234萬多元，台南地檢署依涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪嫌等，將她...

Klook副總監涉竊取前東家KKday營業秘密 北檢今起訴3人

2021年間，旅遊公司客遊公司Klook副總監陳鈞暘，涉嫌提供前東家客遊天國際旅行社股份有限公司KKday的員工帳密給K...

影／白牌司機自稱郭台銘鐵粉 掏腰包幫買個資送連署書被押

總統、立委大選已落幕，不過去年選舉期間，台中市刑大追查杜姓收簿手案件時發現，林姓白牌計程車司機與徐姓友人涉嫌向杜收購個資...

詐助理費認罪獲緩刑 南市前議長賴美惠回應了

民進黨籍台南市議會前議長賴美惠等人涉嫌詐領助理費234萬多元遭起訴，檢方偵查中繳回犯罪所得，針對台南地院今上午宣判，賴美...

影／台中低胸辣妹酒精呼氣超標 求警嬌喊「再測一次嘛」

台中25歲張姓女子開車載朋友赴KTV因違規遭攔查，警方見她下車身穿一襲低胸上衣，但車內卻飄出明顯酒氣，張一再強調自己只吃...

北漂男無照酒駕罰18萬 書記官登門後...他跋涉300公里回屏東繳錢

屏東縣枋山鄉一名北漂男子去年初在新北市新莊無照駕駛又拒測，新北市政府交通事件裁決所對他開立拒測罰單18萬元，男遲未繳納，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。