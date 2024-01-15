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男擅自登海巡署巡防艦 躲「貴賓VIP艙」還睡過夜...下場出爐

男子擅自登海巡署桃園艦待一晚 判拘役20天

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

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李姓男子擅自進入停泊在基隆港海巡署桃園艦，待了一晚，隔天在艦上走動才被發現，並在貴賓VIP艙的廁所找到他。檢方偵查後，依無故侵入他人船艦罪嫌聲請簡易判決處刑。基隆地院審理後，處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

檢方查出李男子去年5月23日晚上近9點半，在基隆港西1A碼頭，從海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊桃園艦船梯走到船上後，躲入貴賓VIP（2）艙。待了一晚之後走出艙門，在桃園艦上走動。

上午10點20分左右，李男隨機打開桃園艦謝姓艦艇機師住宿房間的房門，看到房內有人馬上轉身離開。謝從房內追出，李躲入貴賓VIP（1）艙廁所，被謝找到。港警接獲報案，將李男帶回偵詢後移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊時，李男自白犯罪，加上相關事證，認定李男涉犯刑法第306條第1項「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」罪，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或9000千元以下罰金。

法官指李男無故侵入海巡署巡防艦，欠缺法治觀念應予非難，念及坦承犯行，並有意願與艦隊分署告訴代理人調解，但因謝男無意願，才未能成立調解，足認李男犯後態度尚佳。兼衡李男素行、犯罪動機、目的、手段、無業而居無定所生活狀況等情狀，量處處拘役20日，並諭知易科罰金折算標準。

海巡署桃園艦（左）停泊基隆港。聯合報系資料照
海巡署桃園艦（左）停泊基隆港。聯合報系資料照

海巡署 基隆港 桃園

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