男子擅自登海巡署桃園艦待一晚 判拘役20天

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李姓男子擅自進入停泊在基隆港的海巡署桃園艦，待了一晚，隔天在艦上走動才被發現，並在貴賓VIP艙的廁所找到他。檢方偵查後，依無故侵入他人船艦罪嫌聲請簡易判決處刑。基隆地院審理後，處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

檢方查出李男子去年5月23日晚上近9點半，在基隆港西1A碼頭，從海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊桃園艦船梯走到船上後，躲入貴賓VIP（2）艙。待了一晚之後走出艙門，在桃園艦上走動。

上午10點20分左右，李男隨機打開桃園艦謝姓艦艇機師住宿房間的房門，看到房內有人馬上轉身離開。謝從房內追出，李躲入貴賓VIP（1）艙廁所，被謝找到。港警接獲報案，將李男帶回偵詢後移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊時，李男自白犯罪，加上相關事證，認定李男涉犯刑法第306條第1項「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」罪，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或9000千元以下罰金。