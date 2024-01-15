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合法掩護非法 非法營建廢棄物集團半年內倒遍雲林13鄉鎮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

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雲林縣去年五月破獲一起亂倒廢土案，檢警擴大追查，查獲以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，共查獲57人，該集團短短半年多的時間，傾倒的營建廢棄物遍及雲林縣半數鄉鎮，面積約14.3萬多平方公尺，雲林地檢署依法起訴57人。

北港警分局去年五月查獲砂石車司機載著營建廢棄物在水林鄉逗留，雲林地檢署檢察官莊珂惠獲報即擴大偵辦，指揮警方、環境部環境管理署中區環境管理中心等單位追溯源頭，破獲以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，連同清運司機、地主、土尾仲介等人，共查獲57人。

檢方調查，董姓男子經營土資場，與賴姓男子合夥經營企業社，經與52名地主、土尾仲介的配合，透過合法掩飾非法的方式，在前年十一月至去年五月間，在雲林縣過半共13鄉鎮的農地、魚塭遭回填營建廢棄物。

該集團甚至竊佔河川地、水利用地、交通用地、保安林地，堆置營建廢棄物，受害土地面積約14.3萬多平方公尺，此外土資場跟司機車隊的工程公司還涉嫌逃漏稅，相關罪嫌已於日前提起公訴。

雲林地檢署表示，董姓男子等57人違反廢棄物清理法、商業會計法等罪，日前偵結，提起公訴。

以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，在短短半年多的時間，傾倒的營建廢棄物遍及雲林縣半數鄉鎮，面積約14.3萬多平方公尺。圖／雲林地檢署提供
以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，在短短半年多的時間，傾倒的營建廢棄物遍及雲林縣半數鄉鎮，面積約14.3萬多平方公尺。圖／雲林地檢署提供
以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，在短短半年多的時間，傾倒的營建廢棄物遍及雲林縣半數鄉鎮，面積約14.3萬多平方公尺。圖／雲林地檢署提供
以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，在短短半年多的時間，傾倒的營建廢棄物遍及雲林縣半數鄉鎮，面積約14.3萬多平方公尺。圖／雲林地檢署提供
以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，在短短半年多的時間，傾倒的營建廢棄物遍及雲林縣半數鄉鎮，面積約14.3萬多平方公尺。圖／雲林地檢署提供
以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，在短短半年多的時間，傾倒的營建廢棄物遍及雲林縣半數鄉鎮，面積約14.3萬多平方公尺。圖／雲林地檢署提供
以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，在短短半年多的時間，傾倒的營建廢棄物遍及雲林縣半數鄉鎮，面積約14.3萬多平方公尺。圖／雲林地檢署提供
以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，在短短半年多的時間，傾倒的營建廢棄物遍及雲林縣半數鄉鎮，面積約14.3萬多平方公尺。圖／雲林地檢署提供

廢棄物 雲林 逃漏稅

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