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屏東船長運毒丟貨回金主「丟海」遭虐死...二審改判輕

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

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屏東縣吳姓船長3年前疑助陳姓兄弟運毒，因毒品下落不明，吳等人遭20名蒙面人擄到彰化一處貨櫃屋，輪流以球棒等器械拷問「東西」下落，吳答「丟海」，吳被施虐6小時身亡，陳姓兄弟等人在逃，其餘洪姓男子等九名共犯則落網，二審因洪等九人已與家屬和解，改判刑3年2月至7年10月徒刑。

判決指出，吳姓男子等4人是連吉興漁船船長、船員，吳等人在3年前疑涉替陳姓兄弟運毒，但毒品後來沒有交貨，下落不明，衍生糾紛，陳姓兄弟指示多名共犯，在西螺休息站約出吳姓船長等4人後，將吳等人蒙面，帶往彰化溪洲大橋一處貨櫃屋拷問。

吳等人被陳姓兄弟等20人，輪流以棍棒、鋁棒、電線、軟水管、衣架等器械毆打，吳被虐期間回答，運送「東西」期間，遭海巡署鎖定，所以已將「東西」丟入海裡，以免遭查緝，不過答案未獲陳姓兄弟等人滿意，除毆打吳男外，還持空氣槍射擊吳背部三發。

吳姓船長被凌虐6個多小時後，已無呼吸心跳，負責看守的共犯等人，趕緊將吳送往彰化二林基督教醫院急救，但仍宣告不治。

檢警陸續對涉案的陳姓兄弟等在逃的五人發布通緝，洪姓男子等涉案九人則被查緝到案，一審時認定洪等9人中，有8人涉犯傷害致死罪，僅一人涉犯傷害罪，分別判除4年至9年不等徒刑。

全案上訴台中高分院後近日審結，合議庭審酌，洪男等9人已賠償320萬元，與家屬達成和解，另外經二審審理過程檢視相關卷證後，尚不足以證明許姓男子等6人對於吳姓船長的死亡結果有預見，因此撤銷原本傷害致死認定，改依傷害罪論處。

合議庭指出，此案仍認定洪姓男子等3人涉犯傷害致死罪，判刑7年3月至7年10月，另外許男等6人則依傷害罪，判刑3年2月至3年6月，仍可上訴。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

屏東縣吳姓船長在3年前遭洪姓男子等多人虐死，台中高分院以洪等9人已與家屬和解，改判3年2月至7年10月徒刑。圖／本報資料照
屏東縣吳姓船長在3年前遭洪姓男子等多人虐死，台中高分院以洪等9人已與家屬和解，改判3年2月至7年10月徒刑。圖／本報資料照

兄弟 彰化 傷害罪

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