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影／鍾小平投票所旁掛選舉布條恐違法 北巿選委會急拆除

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

2023總統、立委投開票日登場，依「選罷法」規定，今0時起禁止從事競選活動，不得在投票所周遭30公尺設置標語、旗幟、布條、發傳單、拉票等行為。有民眾發現，國民黨立委候選人鍾小平在萬華、中正區內的8個投票所掛布條，北市選委會接獲解舉，已派環保局拆除，事後調查是否違法。

有民眾發現，鍾小平在萬華區東園國小、西門國小、老松國小、萬大國小，以及中正區東門國小、國語實小、金甌女中、中正國中等8處投票所，放置競選布條，距離不到30公尺。

北市選委會副總幹事余淑𡝮證實，今天早上接獲民眾檢舉，鍾小平的8面競選布條懸掛在投票所外，隨即派環保局人員到場拆除，接下來會請環保局加強巡邏，只要見競選布條就立即拆除。

余淑𡝮說，針對鍾小平是否違反「選罷法」規定，還要並請監察小組調閱監視器，不希望投票當天發生這類的狀況，因此接到檢舉都會直接拆除，後續將確認鍾是否於今日0時後懸掛，若確定違反「選罷法」，將依法開罰。

鍾小平直呼是「吳沛憶陣營」檢舉的，因為自己都有按照規定，不會在30公尺內掛選舉布條，畢竟這是法律規定的，如果選委會認為有問題，即使在30公尺以外也不行，或是有違規的狀況，那就拜託選委會來拆。

國民黨第五選區（萬華、北中正）立委候選人鍾小平的布條掛在投票所外被民眾檢舉。圖／讀者提供
國民黨第五選區（萬華、北中正）立委候選人鍾小平的布條掛在投票所外被民眾檢舉。圖／讀者提供
國民黨第五選區（萬華、北中正）立委候選人鍾小平的布條掛在投票所外被民眾檢舉。圖／讀者提供
國民黨第五選區（萬華、北中正）立委候選人鍾小平的布條掛在投票所外被民眾檢舉。圖／讀者提供

鍾小平 投票 選委會 選罷法

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