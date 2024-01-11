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繳交20萬斤茶葉卻收不到錢 4、50位茶農求償無門

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投有多名茶農指控，稱去年收到農會宣傳，說鴻海創辦人郭台銘連署辦公室居間牽線，找來一間貿易公司代購南投茶葉，要協助外銷，由南投縣農會及各鄉鎮農會公告，並提報會員名單資格審查。但近來有數十名茶農出面指控，繳了茶葉給貿易公司卻收不到錢，在臉書上爆料「求償無門、農民欲哭無淚，心血打水漂…。」

不少被騙茶農詢問當初牽線的郭台銘連署辦公室，洪女強調整件事情和她無關，請受害茶農，自己去找貿易公司賠償，而當時協助宣傳的南投縣農會則說，各農會只負責收集茶農名單，目前了解受害茶農，都沒有在名單內。

南投縣農會總幹事曾明瑞表示，去年6月21日郭台銘拜訪南投縣議長何勝豐時，了解到南投縣茶農受疫情影響，茶葉堆積庫存產值達新台幣10億之多，郭董當時就曾親口允諾，答應幫忙採購行銷南投茶葉等農產品，並希望趕在7月23日國民黨全代會前，委由一家建盈公司出面代購茶葉，希望能先拚出銷售近5億元的茶葉，透過實績來展現郭的執行力，強化其「經濟牌」非紙上談兵。

曾明瑞指出，去年南投縣農會邀集南投市、名間、竹山、鹿谷、信義、魚池、仁愛等7個鄉鎮農會，以上限1000斤茶葉為限，陸續有200多位茶農完成繳茶，在會員資格審核後，大多均已收到貨款。一位鹿谷茶農也證實，去年繳出420斤的杉林溪高山茶，繳茶完畢後拿到貨款50多萬。

竹山分局表示，竹山、鹿谷大部分的茶農都已收到貨款，只有少數幾個茶農，因未提示收據等問題，尚未收到貨款中，鹿谷未收到貨款的茶農已完成備案，若已收到貨款後就撤案，並不像其他鄉鎮農會欠錢比較嚴重。

南投縣警局表示，近來有多名茶農出面指控，稱去年收到農會宣傳表示郭台銘連署辦公室，一名洪姓工作人員牽線找來一間貿易公司，要協助茶葉外銷，由農會幫忙登記名單進行交易，不過有些名單外的茶農，因不是農會會員，無法透過農會提供的管道進行交易，只好私下找貿易公司交易，把茶葉交給他們，卻遲遲沒有收到款項。

警方初步估算受害茶農約4、50位，約損失20萬斤的台灣茶未收到貨款，讓這些受害茶農怒批該貿易公司捲款不回應，求償無門之下，他們已經報警藉由司法把錢要回來，目前正由南投縣刑警大隊接手偵辦中，正在匯整受害人名單中。

郭台銘辦公室去年委由一家貿易公司出面代購南投茶葉，近來有數十名茶農出面指控，繳了茶葉卻收不到錢，因而在臉書上報料「求償無門、農民欲哭無淚，心血打水漂…。」記者黑中亮／攝影
郭台銘辦公室去年委由一家貿易公司出面代購南投茶葉，近來有數十名茶農出面指控，繳了茶葉卻收不到錢，因而在臉書上報料「求償無門、農民欲哭無淚，心血打水漂…。」記者黑中亮／攝影
郭台銘辦公室去年委由一家貿易公司出面代購南投茶葉，近來有數十名茶農出面指控，繳了茶葉卻收不到錢，因而在臉書上報料「求償無門、農民欲哭無淚，心血打水漂…。」記者黑中亮／攝影
郭台銘辦公室去年委由一家貿易公司出面代購南投茶葉，近來有數十名茶農出面指控，繳了茶葉卻收不到錢，因而在臉書上報料「求償無門、農民欲哭無淚，心血打水漂…。」記者黑中亮／攝影

茶葉 農會

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