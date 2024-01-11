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高雄餐廳老闆花1500元買3份郭台銘連署書 緩起訴再付6萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

圖為郭台銘的連署站。圖／聯合報系資料照片
圖為郭台銘的連署站。圖／聯合報系資料照片
在高雄開餐廳的盧姓男子力挺鴻海集團創辦人郭台銘參選總統，花了1500元向店裡3名客人購買連署書，遭人檢舉後檢警前往盧男店裡搜索，檢方偵結，認為他收購數量不多，處分緩起訴，但須向公庫支付6萬元，並參加法治教育2場次。

去年9月，郭台銘有意投入總統大選，並展開全台募集連署書的行動，盧男響應郭台銘號召，於是在經營的餐廳內，以每份500元分別向3位民眾收購連署書，再交給行動連署車的人員收受。

去年10月26日，檢警獲報前往盧姓男子住處及所經營的餐廳執行搜索，並通知盧男及相關證人到案說明，經檢察官訊問後，諭知盧男15萬元交保候傳。

檢方審酌相關案情，考量盧男無前科，犯後坦承犯行，且收購連署書數量不多，偵結處分緩起訴，要求他向公庫支付6萬元，並參加法治教育2場次。

連署書 餐廳 郭台銘

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