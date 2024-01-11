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司法節研討會聚焦AI 許宗力：注意資安、保障隱私及公務機密

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

司法院、法務部、全國律師聯合會今共同舉辦司法節學術研討會，以生成式AI為主題，討論在法律實務的應用及對人權、弱勢、性別的挑戰；司法院長許宗力致詞指出，國家公權力運用AI技術，必須更加注意資安問題，保障個人隱私及公務機密。

許宗力指出，司法走向數位化、科技化成為必然趨勢，AI是當前全世界最熱門的話題，未來生成式AI的影響也將遍及人類生活的各項層面，如何運用AI減輕司法同仁工作負擔，提供精確細緻的司法服務，是全體司法人關心的焦點。

許宗力說，AI應用在審判實務，憲政主義的精神就不能被挑戰或破壞，AI再如何發展，都應為人類福祉服務，受人類所控制，AI應用在審判實務，司法的可課責性對象依然是人類，不是AI。

再者，AI在審判實務應用程度越強，對人民訴訟權、基本權的影響也就越大，越要有法律的依據或授權，單單司法權內部的指引還無法正當化相關適用；AI對審判結果影響越大，就必須演算法的黑盒子，當事人才能檢驗審判結果的正確與合法性，且應讓人們檢視，餵食訓練AI的資訊，是否符合憲法自由民主憲政價值，包括人權、弱勢、性別平等保護等。

許宗力指出，生成式AI越進化，需研議是否有哪些事務是屬於「人類法官保留」領域，即純粹人類腦力決定，不應運用AI，且在國家公權力行使越應用AI，就必須更注意資安問題，確保個人隱私與公務機密。

他說，司法院將在維護自由民主憲政價值的前提下，持續優化並審慎穩健發展人工智慧的各項應用，期待透過科技智慧協助法官減少不必要的勞力時間成本，減輕法官書寫裁判書類的負擔，增進工作效能，提升司法品質。

司法院、法務部、全國律師聯合會今共同舉辦司法節學術研討會，以生成式AI為主題，討論在法律實務的應用及對人權、弱勢、性別的挑戰；司法院長許宗力致詞指出，國家公權力運用AI技術，必須更加注意資安問題，保障個人隱私及公務機密。記者許正宏／攝影
司法院、法務部、全國律師聯合會今共同舉辦司法節學術研討會，以生成式AI為主題，討論在法律實務的應用及對人權、弱勢、性別的挑戰；司法院長許宗力致詞指出，國家公權力運用AI技術，必須更加注意資安問題，保障個人隱私及公務機密。記者許正宏／攝影

司法院 許宗力

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