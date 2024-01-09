鄰里共餐變賄選？新北市中和30里長告李正皓、吳崢

新北市中和區將近1/3的30名里長，因不滿名嘴李正皓將里長辦理的鄰里社區共餐，講成接受國民黨中和區立委候選人張智倫以一里每月兩次、各3000元的紅包贊助，比喻為系統性賄選，再與立委林楚茵、民進黨同區候選人吳崢舉行記者會抨擊，藉此替吳助選，今天前往新北地檢署，控告李、吳兩人涉嫌選罷法意圖使人不當選。

中和區里長聯誼會會長謝森儒和其餘29名里長，提告前手持標語高喊「中和不要造謠者」，表示李正皓、吳崢2人以不實文字、圖畫、錄音、演講等方式，捏造錯誤訊息，散布里長們辦理共餐時，長期接受張智倫紅包贊助，以中和區共93個里來說，每月就資助55.8萬等。

謝森儒指出，事實上，鄰里共餐已辦了十多年，捐助者都是各政黨議員和善心人士，並非選舉期間，且共餐的目的在於找出高齡獨居者，如未參加則立刻派員查訪，以免憾事發生。

但李、吳2人不僅製造不實訊息，還透過臉書直播或媒體報導，進而大量在中和選區掛上內容為上述不實訊息的看板，質疑里長們被包養，使里長被里民誤解利用辦理共餐收受好處，足以毀損眾多中和區里長的名譽，並抹黑張智倫使其落選。