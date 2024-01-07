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新法上路！移民署攜手麥當勞到校宣導：逾期加重罰鍰

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

移民署台北市服務站日前攜手台灣麥當勞，至莊敬高職關懷就學僑生及學生，同時宣導今年新修法上路的移民法等相關規定，活動期間，來自緬甸的移民官張麗英更帶來了緬甸傳統國民美食豆豆炒飯、摩摩喳喳等美食，在場僑生相當喜愛。

移民署指出，配合移民法修正施行，自今年起居留證效期屆滿前3個月即可向移民署各服務站提出延期申請；同時放寬來台就學的外國人畢業後，得申請延期居留1年，有必要者，得再申請延期居留1次，總延長居留期間最長為2年。

移民署說，這次移民法修法對逾期者加重罰則，按逾期天數計算加罰原先罰緩的5倍，為1萬至5萬元；也叮嚀僑生在學期間勿酒駕、吸毒、淪為詐騙車手。

移民署也藉這次活動，向同學說明外國與外僑學生居留證線上申辦系統操作方式及畢業後留台等相關規定。

活動最後，移民署準備有獎徵答，邀請同學腦力激盪，來自緬甸的張麗英的移民署台北市服務站移民官，更帶來緬甸傳統國民美食豆豆炒飯、摩摩喳喳、越南春捲及印尼特色風味炸雞等美食，在場僑生相當喜愛。

移民署說，麥當勞與莊敬高職推動產學攜手合作至今已7年，提供僑外生建教合作機會，這次還特別安排莊敬高職畢業、留台升讀科技大學，現已晉升為餐廳襄理的學長，回校分享職涯發展。

台北市服務站主任蘇慧雯指出，政府延攬及僱用外國專業人才，只要具備主管機關認定之特殊專長，並在我國從事專業工作，便能直接留台就業，歡迎僑生們留台打拚。

移民署攜手麥當勞關懷莊敬高職就學僑生及學生。(前排左一為緬甸僑生李榮祖現為麥當勞襄理，前排左四起依序為莊敬高職校長林淑貴、莊敬高職董事黎俊雄、麥當勞資深協理郭正馨、移民署台北市服務站主任蘇慧雯）記者翁至成／翻攝
移民署攜手麥當勞關懷莊敬高職就學僑生及學生。(前排左一為緬甸僑生李榮祖現為麥當勞襄理，前排左四起依序為莊敬高職校長林淑貴、莊敬高職董事黎俊雄、麥當勞資深協理郭正馨、移民署台北市服務站主任蘇慧雯）記者翁至成／翻攝
莊敬高職就學僑生們品嚐家鄉美食。記者翁至成／翻攝
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台北市服務站移民官歐孟璇，向莊敬高職就學僑生說明在台居留事項。記者翁至成／翻攝
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移民署 美食 緬甸

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