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新莊炒地爭議侯友宜、蔣根煌不忍了！ 北檢遞狀告李正皓

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國民黨總統候選人侯友宜近來陷入新北市新莊炒地爭議，名嘴李正皓為此在臉書發文抨擊侯利用新北市長權勢放寬容積率，還變更地目為成為學區房，正因背後有新北市議長蔣根煌和建商撐腰。侯競辦與蔣今天分別由律師陪同前往台北地檢署，遞狀控告李涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及刑法加重誹謗罪。

侯競辦發言人柳采葳表示，李正皓用不是事實的圖文、圖卡惡意扭曲事實，刻意將放寬容積率連結到謀取利益，事實上新莊253、254這兩個地號，根本不適用放寬容積率，沒有違反公職人員利益衝突迴避法的問題，卻依然有名嘴和一些民進黨側翼，不論是非對錯，就將所有悖離事實的訊息刻意散播，刻意的抹黑侯，因此今天將正式提告。

侯友宜委任律師簡榮宗指出，選舉只剩10天時間，在選情緊迫下，很多名嘴、側翼，都用一些汙衊、抹黑的方式來傷害侯，李正皓在去年12月29號和今年1月2號、3號，連發三篇臉書質疑侯友宜市長家人的土地問題，但他根本是牛頭不對馬嘴，不僅是上述253 、254地號土地不符合所謂容積調整標準，就鄰路的部分也是255地號，跟253、254無關。

此外，新北市城鄉局已說明，這個學區在1973年就已經解編，意思是反而讓這塊地不是學區了，所以李正皓根本就是顛三倒四，非但不查證還一而再、再而三的發文，惡意非常明顯。李身為公眾人物，曾參與政治也是媒體人，因此他有較高的查證義務，為此將提告意圖使人不當選。

蔣根煌反駁，侯友宜持有的那塊地才幾十坪，要炒作不會去炒幾百坪、幾千坪的地嗎？台灣人都知道這些就是抹黑而已。蔣的律師陳勇成則補充，李正皓今年1月3號的臉書發文，提出了所謂的強龍地頭蛇說，讓蔣根煌無端被捲入，甚至直接指涉蔣固定性收受新莊某建商的金錢捐獻，使該建商可直通新北市議會，讓蔣成為建商最硬的後盾。

陳勇成認為，這個言論是在試圖塑造成黑金跟政治掛鉤，這樣強烈不實的言論，非但將影響選情，間接也使蔣根煌議長的名譽受到嚴重傷害，所以今天議長在這邊無論如何都要捍衛自己的清白，一定會提告到底。

新北市議會議長蔣根煌、國民黨總統候選人侯友宜委託律師今赴北檢對李提告，反擊名嘴李正皓不實言論批評新莊炒地。記者蔣永佑／攝影
新北市議會議長蔣根煌、國民黨總統候選人侯友宜委託律師今赴北檢對李提告，反擊名嘴李正皓不實言論批評新莊炒地。記者蔣永佑／攝影

李正皓 侯友宜 2024選舉 2024總統選舉 蔣根煌

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