拿「別人的快篩陽」詐防疫險 產險公司員工及親友16人緩起訴代價曝

4家保險公司發現有民眾持非本人或網路上購得的陽性快篩試劑詐領防疫險，台北地檢署今處分涉案保險公司員工、親友及民眾共16人緩起訴。記者李奕昕／翻攝 疫情肆虐期間，各家推出防疫險的保險公司賠到血本無歸，卻有富邦產險、國泰人壽、國泰世紀產物保險、新安東京海上產險4公司，發現有民眾持非本人或網路上購得的陽性快篩試劑，透過視訊看診騙取醫療院所確診證明，詐領防疫險理賠金。台北地檢署查出，涉案16人中，竟有5人是知名金控旗下人壽公司業務員，但考量全部人認罪，今處分16人緩起訴1年，及各支付公庫2至3萬元不等。

檢警調查，涉案的知名人壽業務員，最高層級為嘉德通訊處黃姓處長，以及三峽通訊處張姓經理、新店通訊處王姓業務主任、新店一課呂姓區襄理。其中黃男涉嫌持不知情胞弟陽性快篩試劑，透過視訊看診誤導醫師認定確診，再持衛福部數位病毒健康證明，向國泰人壽、國泰產險詐領理賠金，還分送胞弟陽性快篩試劑給同通訊處洪姓組員供詐領防疫險。

此外，張男同樣持友人提供的陽性快篩試劑，替自己和妻子詐保；王男、呂男則分別持呂妻的陽性快篩試劑詐保；另名楊姓保險女業務員，則持自己確診的陽性快篩試劑替自己兒子詐保。

檢警查出，另有8位民眾竟透過知名網拍平台，購入陽性反應快篩試劑，透過上述同樣的手法，分別向富邦產險、新安東京海上、國泰產險等3家保險公司詐保，最後遭金管會保險局與產險公會共同成立的防疫險防範詐欺專案小組發覺，先內部調查後再移由檢警偵辦。