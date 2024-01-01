毒販上銬偵詢無罪 二審逆轉判7年

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄有毒販落網後被警方上銬偵訊，卻被法官視為自白無效判無罪，高雄高分院審理後，認為當時上銬做筆錄時，李男並未受到脅迫，逆轉改判7年。示意圖，本報資料照片
高雄有毒販落網後被警方上銬偵訊，卻被法官視為自白無效判無罪，高雄高分院審理後，認為當時上銬做筆錄時，李男並未受到脅迫，逆轉改判7年。示意圖，本報資料照片
李姓男子被控販賣三級毒品給盧姓少年，李男在檢警偵詢都認罪，但法院審理時翻供，律師還主張警詢時上銬屬「不正訊問」，一審法官認為不具證據力，判無罪；高雄高分院認為李雖上銬，但警方未脅迫利誘，自白具任意性，逆轉改判七年二月。可上訴。

李男前年九月十五日被警方搜索拘提，警詢及檢方複訊時都承認販毒。高雄地方法院審理時李男翻供，稱被捕時吃了安眠藥，作筆錄時意識不清，律師並主張警方「上銬」偵詢影響自白任意性，筆錄是違法情況下作成，不具證據能力。

當時合議庭法官舉刑事訴訟法規定，「被告在庭時，不得拘束其身體。但得命人看守」，雖該法是針對法院開庭，檢警偵詢無準用該法，但這是法的不完備，不得將不利益歸咎於被告，否則無異鼓勵員警以方便管理為由，對犯嫌上銬，侵害人性尊嚴與基本人身自由。認為李男並無上銬拘束正當理由，警詢筆錄中自白屬「不正方法」取得，不具證據能力，判無罪。

判決引發檢警反彈；高雄地檢署認為法律並未禁止警詢時上銬，有無必要性應依個案判斷，法官論點過於率斷，提起上訴。

高雄高分院合議庭認為，刑事訴訟法中「開庭不得拘束」，是屬審判中規定，司法警察詢問時並無準用；檢視李男製作筆錄及複訊錄影，律師都在場，未提出異議，員警也無脅迫、利誘李男等情況。李男涉販毒重罪，警方礙於人力單警詢問，為防範李男脫逃或顧及安全，員警上銬無惡意，李自白出於任意性，具證據能力，逆轉改判七年二月有期徒刑，犯罪所得三五○○元沒收。

律師 刑事訴訟 販毒

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