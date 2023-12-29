行員幫詐團洗錢 桃園地院判6年6月、告發中信銀

朱姓女子任職中國信託商業銀行時涉幫詐騙集團洗錢，桃檢起訴22人。桃園地方法院今天判處朱女有期徒6年6月，全案可上訴；桃園地院也認定中國銀行涉有刑事責任，依法告發。

桃園地檢署5月間依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等，起訴朱女、集團首腦林姓女子等22人，並建請法院從重量刑。桃園地方法院今天就包含朱女在內的6人先行判決。

判決書指出，朱女涉犯參與犯罪組織、共同加重詐欺及一般洗錢罪，應執行刑6年6月、併科罰金新台幣40萬元並沒收犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額140萬元。

判決書表示，其餘5名同夥各別犯指揮或參與犯罪組織、共同加重詐欺及一般洗錢罪，分別應執行8年6月至4年不等的有期徒刑，併科50萬元至10萬元不等的罰金，並沒收、追徵犯罪所得144萬5611元至1萬1000元。

判決書指出，朱女在去年11月11日至今年1月5日間加入「鳳凰」詐欺集團，為人頭帳戶辦理綁定新台幣、外幣約定帳戶及調高轉帳額度等銀行業務，讓詐欺集團得以利用帳戶進行詐欺，並快速移轉而隱匿、掩飾大額詐欺所得。

法官審理時認為，朱女身為銀行職員，卻利用銀行組織缺陷及職務機會犯罪，造成相當程度的社會金融秩序紊亂、財產法益損失，應為自身的錯誤付出代價，因此並未准許朱女提出的緩刑請求。

桃園地方法院也認定，朱女因執行中國信託銀行職務而犯罪，依組織犯罪條防制例、洗錢防制法等規定，朱女所屬的法人中國信託銀行涉有刑事責任，因此依法告發。