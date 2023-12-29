行員幫詐團洗錢 桃園地院判6年6月、告發中信銀

中央社／ 桃園29日電

朱姓女子任職中國信託商業銀行時涉幫詐騙集團洗錢，桃檢起訴22人。桃園地方法院今天判處朱女有期徒6年6月，全案可上訴；桃園地院也認定中國銀行涉有刑事責任，依法告發。

桃園地檢署5月間依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等，起訴朱女、集團首腦林姓女子等22人，並建請法院從重量刑。桃園地方法院今天就包含朱女在內的6人先行判決。

判決書指出，朱女涉犯參與犯罪組織、共同加重詐欺及一般洗錢罪，應執行刑6年6月、併科罰金新台幣40萬元並沒收犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額140萬元。

判決書表示，其餘5名同夥各別犯指揮或參與犯罪組織、共同加重詐欺及一般洗錢罪，分別應執行8年6月至4年不等的有期徒刑，併科50萬元至10萬元不等的罰金，並沒收、追徵犯罪所得144萬5611元至1萬1000元。

判決書指出，朱女在去年11月11日至今年1月5日間加入「鳳凰」詐欺集團，為人頭帳戶辦理綁定新台幣、外幣約定帳戶及調高轉帳額度等銀行業務，讓詐欺集團得以利用帳戶進行詐欺，並快速移轉而隱匿、掩飾大額詐欺所得。

法官審理時認為，朱女身為銀行職員，卻利用銀行組織缺陷及職務機會犯罪，造成相當程度的社會金融秩序紊亂、財產法益損失，應為自身的錯誤付出代價，因此並未准許朱女提出的緩刑請求。

桃園地方法院也認定，朱女因執行中國信託銀行職務而犯罪，依組織犯罪條防制例、洗錢防制法等規定，朱女所屬的法人中國信託銀行涉有刑事責任，因此依法告發。

詐欺 桃園 洗錢

延伸閱讀

人造鑽石洗錢5億 香港攜手印度偵破

影／詐團也怕黑吃黑 車手面交取款2人1組...南警一網打盡

影／慫恿投資股票約面交400萬 詐團女車手現身就被逮

詐團車手打算黑吃黑 見高雄婦交款金額作罷

相關新聞

基隆里長涉大陸介選更裁再被羈押 密集往來又刪官員對話

基隆地檢署偵辦大陸疑資助赴陸旅遊介選案，信義區孝岡里長吳石金原被羈押，後改為50萬交保，高院二度發回更裁，基隆地院今天上...

檢察官花10倍努力 國審指標判決說服職業、素人法官

全台首宗國民法官案今揭曉，黃姓男子向施姓男同學告白遭拒就13刀砍死他，台中地依殺人罪判黃無期徒刑，完全符合檢方求刑基準，...

黃國昌爆料洪耀福在「民進黨中央黨部」喬股權 獲法院認證為真

民眾黨不分區立委候選人黃國昌2021年時，2度在臉書爆料民進黨前秘書長洪耀福在中央黨部介入科學城物流公司股權交易案，洪自...

遭控招攬里長赴陸旅遊且收賄 檢方聲押台南1里長被駁回

台南地檢署據報，台南南區文南里長陳清泉涉接受大陸資助，11月間招募多名里長等赴大陸廣東省進行8天7夜旅遊並接受落地招待，...

不懂漢字...未於1965年辦登記土地變國有 憲法法庭判判例違憲

憲法法庭審理最高法院1981年台上字第311號民事判例，其中「系爭土地如尚未依吾國法令登記為被上訴人所有，而登記為國有後...

疑統戰機構招待赴陸旅遊 新竹多位村里長遭檢方查辦

新竹縣多位村里長涉嫌在今年8月到10月間，接受中國大陸統戰部門赴北京、天津旅遊，牽扯出疑似是由新竹縣議員張益生負責牽線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。