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國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

旅行社涉招待選民赴中國旅遊 中檢偵辦7人交保

中央社／ 台中29日電

台中地檢署今天表示，有旅行社受中國廈門市台辦辦公室邀請，招待台中市8名里長及28名里民赴中國旅遊，檢方偵辦後依反滲透法，諭知旅行社員工與6名里長等共7人交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方日前接獲境外勢力介入選舉，招待選民赴中國旅遊情資，28日指揮台中市政府警察局刑事警察大隊、調查局台中市調查處與中部地區機動工作站，及移民署中區事務大隊台中市專勤隊等單位偵辦。

檢方指出，全案共帶回北區、北屯區、西屯區相關里長、旅行社人員及里民等共37人到案調查與釐清。

檢方查出，涉案的台中市黃姓旅行社負責人（目前滯留中國未歸），現為台灣觀光旅遊聯盟總會顧問，及中國廈門市集美區政協委員，由黃男指示張姓員工與張姓等8名里長接洽。

涉案的旅行社受廈門市台辦辦公室的邀請，以每人新台幣7500元遠低於市價的團費，分別於10月31至11月3日、12月7日至10日，共計帶8名里長及28名里民，赴中國廈門市集美區旅遊。

檢方指出，旅行團以兩岸社區交流座談名義接受落地招待，旅遊行程中並另與廈門市集美區台辦辦公室人員進行座談，以不正當利益行賄有投票權的里民。

全案經檢方複訊後，認定旅行社人員及里長涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法，受滲透來源委託、指示、資助，而對有投票權人行賄等罪嫌，分別諭知旅行社張姓員工、6名里長等共7人，以10萬元至3萬元不等交保，另外2名里長限制住居。

旅行社 台中市 廈門

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