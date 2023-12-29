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炒作TDR被判17年半！連一鮑魚前董座鍾文智因曾逃亡柬埔寨被上電子腳環監控確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

連一鮑魚前董事長鍾文智被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR（台灣存託憑證），二審判17年6月徒刑，沒收4.4億元不法所得。鍾在法院審理期間兩度冒用他人護照赴柬埔寨，有棄保逃亡的事實，台灣高等法院裁定對鍾以電子腳環科技設備監控，鍾不服提抗告，最高法院裁定駁回確定。

國寶集團總裁朱國榮違反證券交易法，兩案分別判刑16年、8年徒刑，案件上訴三審期間，朱放棄5億保證金逃亡，也讓外界關注科技設備監控；鍾文智炒作TDR一審判刑18年，二審改判17年6月並沒收4.4億元犯罪所得，案件上訴最高法院審理中。

高院10月18日傳鍾文智訊問，律師主張鍾有心臟疾病，電子設備電流會影響「健康權」，且鍾也有皮膚疾病，醫生囑咐要多泡溫泉，但帶電子腳環不能泡溫泉，妨害「自由權」，也妨害名譽權。

問及鍾文智為何二度冒用他人護照赴柬埔寨，鍾回應，他因訴訟需要用錢，想處理十年前在柬國投資資產，但法院拒絕他請假，為賣領資產才「二出二進」。

高院認為鍾文智犯罪嫌疑重大，一審審理時曾棄保逃亡遭通緝，甚至冒名使用他人護照非法出境2次，足以認定有避罪逃亡他國的極強動機及經濟能力。

高院指出，我國四面環海，也增加偷渡出海潛逃的危險，就我國司法實務經驗來看，縱使要求鍾提出高額具保金、限制住居或定期報到等，仍有不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境的情事，更何況鍾先前早已有棄保逃亡的事實。

裁定指出，為確保日後審理及執行程序順利進行，認為現階段雖無羈押必要，但限制出境、出海、定期至派出所報到的同時，也命鍾自2023年10月18日至2024年10月17日接受電子腳環科技設備監控。鍾抗告，最高法院認為高院裁定沒有違誤而駁回確定。

連一鮑魚前董座鍾文智炒作TDR，二審判刑17年6月，高院裁定施以電子腳環科技監控，鍾抗告被最高法院駁回確定。圖／聯合報系資料照片
連一鮑魚前董座鍾文智炒作TDR，二審判刑17年6月，高院裁定施以電子腳環科技監控，鍾抗告被最高法院駁回確定。圖／聯合報系資料照片
連一鮑魚前董座鍾文智炒作TDR，二審判刑17年6月，高院裁定施以電子腳環科技監控，鍾抗告被最高法院駁回確定。圖／聯合報系資料照片
連一鮑魚前董座鍾文智炒作TDR，二審判刑17年6月，高院裁定施以電子腳環科技監控，鍾抗告被最高法院駁回確定。圖／聯合報系資料照片

監控 柬埔寨 偷渡 通緝

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