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立委候選人簡明廉嘉市府丟雞蛋被逮告傷害 警：依法執行

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

無黨籍嘉義市立委候選人簡明廉，訴求「守護全民健康、健康從嘉義出發」，不滿市府為男國中生施打俗稱子宮頸疫苗的人類乳突病毒(HPV)疫苗，25日早上6點到市府丟雞蛋抗議，遭員警以現行犯逮捕法辦，檢方訊問請回，簡明廉上午帶助選員到地檢署，按鈴控告第二警分局長郭志豪、南門派出所長陳彥良，韓姓警員等涉嫌栽贓傷害，檢方受理。

簡明廉25日早上到市府丟雞蛋，警衛見狀向前制止報警，簡明廉不理會、繼續丟，前來維護機關秩序員警受波及，當場依現行犯帶回派出所。簡明廉說，他也向警方報備，出示部立嘉義醫院診斷書：右手背挫傷；腦震盪；左前額挫傷；右足踝挫傷；左小腿挫傷；前胸挫傷，宜休養一周。

簡明廉不滿遭警方留置5小時偵訊，指控分局長郭志豪、南門派出所長陳彥良指示韓姓警員等，涉嫌栽贓傷害，涉共犯對他施暴傷害，移送地檢署方，檢察官訊問後無保請回，他告警方討公道。

第二警分局說，簡明廉25日早上6點59分因不滿政府行政措施，獨自前往市府前丟擲雞蛋，員警到場依公然侮辱現行犯，以及違反公職人員選舉罷免法等罪嫌逮捕，移送地檢署偵辦，警方迅速到場應變處置、消弭突發事故，全程依法行政及完成逮捕解送等司法程序，並無不法，對簡明廉訴訟權尊重，後續將由司法程序公正調查，做出合理判決。

警方強調，依照內政部警政署指示，已針對重要官署、候選人競選總部、服務處等處所加強安全維護，避免有危害秩序及安全情事，警方呼籲民眾處事應保持冷靜，強調遇有暴力案件發生，警方態度為犯罪零容忍，將強勢執法，以維轄區治安。

無黨籍嘉義市立委候選人簡明廉上午帶助選員到地檢署，按鈴控告第二警分局長郭志豪、南門派出所長陳彥良，韓姓警員等涉嫌栽贓傷害。記者魯永明／攝影
無黨籍嘉義市立委候選人簡明廉上午帶助選員到地檢署，按鈴控告第二警分局長郭志豪、南門派出所長陳彥良，韓姓警員等涉嫌栽贓傷害。記者魯永明／攝影
無黨籍嘉義市立委候選人簡明廉上午帶助選員到地檢署，按鈴控告第二警分局長郭志豪、南門派出所長陳彥良，韓姓警員等涉嫌栽贓傷害， 出示驗傷單。記者魯永明／攝影
無黨籍嘉義市立委候選人簡明廉上午帶助選員到地檢署，按鈴控告第二警分局長郭志豪、南門派出所長陳彥良，韓姓警員等涉嫌栽贓傷害， 出示驗傷單。記者魯永明／攝影
無黨籍嘉義市立委候選人簡明廉上午帶助選員到地檢署，按鈴控告第二警分局長郭志豪、南門派出所長陳彥良，韓姓警員等涉嫌栽贓傷害。記者魯永明／攝影
無黨籍嘉義市立委候選人簡明廉上午帶助選員到地檢署，按鈴控告第二警分局長郭志豪、南門派出所長陳彥良，韓姓警員等涉嫌栽贓傷害。記者魯永明／攝影

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