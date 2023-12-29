影／詐團也怕黑吃黑 車手面交取款2人1組...南警一網打盡
台南市刑大日前破獲郭男為首的詐欺機房，從數位鑑識資料發現還有其他詐團成員持續從事不法行為，近日還有女子遭詐80萬元，警方循線追查，昨日在新營區逮到前來取款的吳姓、張姓車手，吳男因遭通緝還一度拔腿想跑，被員警及時制伏，警方詢後依詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等移送法辦，2人也聲押獲准。
南市一名簡姓女子在臉書看到投資股票廣告，按指示操作下載App程式，加入暱稱為「艾蜜莉」的LINE投資群組，詐團誆稱是某開發投資公司，可在老師帶領下賺取數倍本金，簡女上當後先以網銀匯款3次共15萬元儲值，又在12月間分2次面交30萬、35萬給自稱該投資公司的專員，最近想要透過系統出金才發現被騙，前後遭詐80萬元。
南市刑大偵三隊獲報後對照手法，發現對方應為之前查獲詐團的其他成員，且對方還要求簡女再交付30萬元，警方決定將計就計，約出車手面交；詐團為求保險，派出32歲的吳男與24歲的張男2人一組，張男著正裝在便利超商等候，吳男則在不遠處監視，避免張男取款後黑吃黑。
員警見張男身上有投資公司的假證件，立刻將人制伏，並同步通知在外埋伏的同仁，包圍在百公尺外等候的吳男，他察覺不對想逃跑已來不及，警方查扣手機2支、現金1萬4500元及攔阻面交金額30萬元；吳嫌等2人依涉詐欺罪嫌移送台南地檢偵辦，並持續溯源追查詐欺上手。
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