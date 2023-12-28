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台中男大生和國中小女友性交 家長開口100萬和解破局恐入獄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓男大生上交友網站認識1名15歲國中少女，2人交往約去電影館性交，事後少女家長得知報警提告，洪落網均坦承，表示很後悔希望和解，但對方家屬要求100萬元賠償無共識破局；法院考量，洪雖無前科，但終究未和少女家屬和解，認為不宜緩刑，依妨害性自主罪判他6月，可上訴。

檢警調查，洪男明知女友仍在讀國中，今天1月29日帶她到U2電影館時，在對方同意下發生性行為1次，後經少女和朋友告知後，連帶家長、校方得知才曝光。

台中地院審理時，洪男均坦承不諱，並和少女證詞相符，也有2人LINE、IG聊天紀錄，及電影館監視器畫面可佐。

洪的辯護人也請法院審酌，洪當時和少女確實為男女朋友，其惡性和其他讓女性懷孕案件相較更輕微，且洪偵查之初就坦承，並有和解意願，也和少女家長聯繫商談，但因對方提出100萬元他無法負擔，但本身也將一開始10萬元調高至20萬元，因家屬無法接受。

辯護人也說，洪是初犯仍在讀大學、年紀尚輕，犯後也記取教訓有改過之意，請求給予他緩刑的機會。

法院考量，洪男為滿足性慾罔顧少女身心尚未健全，對兩性造成不良影響，但參酌洪和少女及家屬並未達成和解，認為不宜宣告緩刑，依對於14歲以上未滿十16歲之女子為性交罪判他6月。

洪姓男大生和國中女友性交，法院考量雙方未和解判他6月徒刑。示意圖／ingimage
洪姓男大生和國中女友性交，法院考量雙方未和解判他6月徒刑。示意圖／ingimage

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