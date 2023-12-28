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北巿酒駕男闖紅燈還對警察比中指 囂張不到1秒撞柱飛出去
28歲廖姓男子這個月初涉嫌酒後在台北市忠孝東路騎機車，他不但闖紅燈，看到警察要攔他，還囂張地在馬路上繞圈想甩掉警方，廖男一時得意，邊騎車邊轉身對警察比中指，但得意不到一秒，機車就撞到路邊鐵柱，整個人飛出去。
台北市信義警分局吳興派出所兩名員警日前深夜2時許，因勤務騎警車要返回駐地，行經忠孝東路停等紅燈時，順便討論執勤的案件，突然聽到機車喇叭聲，轉頭一看就發現廖男騎車闖紅燈，還邊鳴喇叭呼嘯而過。
兩警立即要追上攔人，尾隨過程中，廖男在馬路繞一大圈後，打算加速想甩掉警方，他因為喝酒情緒高漲，竟轉身對警察挑釁比中指，但他得意不到一秒，就因為轉身沒注意車前路況，機車撞到路邊鐵柱，整個人飛出去。
警方覺得很瞎，但還是趕緊叫救護車，廖男送醫後沒有大礙，因散發酒氣、言語表達含糊不清，警方請醫院抽血檢測，血液酒精濃度238mg/dL（經換算呼氣酒測值約為1.19mg/L）。
廖男平時以打零工為業，他後悔酒後騎車，也對比中指行為感到抱歉，警方後續依公共危險、侮辱公務員等罪嫌，移送地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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