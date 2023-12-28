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同鄉會18人赴陸旅遊涉介選？北檢聲押2名幹部

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

北市安徽省同鄉會幹部及團員遭檢舉涉嫌受中國大陸落地招待，並要求團員支持特定政黨或特定總統候選人。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局大同分局搜索8處，約談被告18人，檢方訊後依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法與公職人員選舉罷免法等罪嫌，向法院聲請聲押禁見台灣安徽同鄉聯誼總會秘書長李安泰、台北市安徽省同鄉會理事長宋國倩，諭知台北市安徽省同鄉會顧問葉漢談5萬元交保，其餘被告請回。

北檢指出，李安泰、宋國倩及葉漢談均為台北市安徽省同鄉會幹部，3人涉受中共安徽省台辦及統戰部等單位委託，邀約並安排27名同鄉會成員及親友，於今年10月29日至11月5日期間，以1萬6000餘元的團費赴安徽省旅遊及交流8天，陸方資助或招待團員食宿交通。

北檢查出，李安泰及台辦人員在餐會中要求團員支持特定政黨或特定總統候選人，以此不正利益行賄有投票權的團員，李安泰在大陸取得人民幣3萬元，返台後存入銀行帳戶。北檢昨指揮台北市調查處及大同分局搜索8處，漏夜約談被告18人。

檢察官訊後認定，李安泰及宋國倩涉犯涉犯反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項、公職人員選舉罷免法第99條第1項受滲透來源委託、指示、資助，而對有投票權之人行賄等罪嫌重大，且有互相勾串、湮滅證據之虞及羈押必要，向法院聲請羈押禁見。檢察官諭知葉漢談以5萬元交保，其餘被告請回。

北檢表示，將嚴查選舉不法案件，呼籲民眾於選舉期間，避免接受資金來源不明或費用與行程顯不相當之旅遊招待，若涉及支持特定候選人或政黨即可能觸法。

台北市安徽省同鄉會顧問葉漢談（右）。記者房荷庭／攝影
台北市安徽省同鄉會顧問葉漢談（右）。記者房荷庭／攝影
台灣安徽同鄉聯誼總會秘書長李安泰。記者房荷庭／攝影
台灣安徽同鄉聯誼總會秘書長李安泰。記者房荷庭／攝影

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