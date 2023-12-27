供應全國技能競賽便當 34人食物中毒、1人腦中風...店家辯當天別人沒問題

新北市汐止區「正福隆便當白雲市場創始店」2020年間，涉提供提供染有「沙門氏桿菌」便當餐盒至南港展覽館，參與第50屆全國技能競賽活動的師生、活動人員食用後，竟有34人發生食物中毒症狀，其中1人腦中風。士林地方法院今開庭審理，便當店林姓女負責人否認犯罪，當日並無留下便當檢體送驗，且店內零售上百個便當，沒有熟客反應食安問題。

士院今開庭審理，35歲林女涉犯食品安全衛生管理規定致危害人體健康罪，及過失致重傷害罪嫌，林女今否認犯罪，均妥善處理便當食材，「零售便當」與「活動會場配送便當」是相同菜色，並未有發現有問題。

辯護人稱，林女當天提供的75個便當餐盒，其中34人急性腸胃炎，但當天店內零售的便當多達1百多個，且有熟客購買，沒有消費者反應嘔吐、肚子不舒服。其中，便當餐盒食材是當天採買、高溫烹調，張姓告訴人腦部腦靜脈竇栓塞，已逾期多日，恐因個人因素造成，無便當無因果關係，無從認定林女犯罪。

林女已和張姓告訴人以外的27人（就醫呈現急性腸胃炎，其中4人診斷沙門氏菌感染之急性腸胃炎）達成和解。法院函詢長庚醫院，關於張的約一個月的病歷資料，張9月22日就醫、9月26日後沒有腸胃症狀，10月4日檢查出腦部腦靜脈竇栓塞，目前服用藥物控制病情。

全案起源於，勞動部勞動力發展署2020年舉辦「第50屆全國技能競賽活動」9月20日中午林女經營的便當店，涉嫌提供染有「沙門氏桿菌」的便當餐盒至活動現場，便當菜色含有肉、蛋、香腸、雞捲、豆乾、高麗菜、酸菜、醃製蘿蔔乾等，活動現場人員、教師、學生食用後，34人發燒、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀。

檢察官論告，林女涉提供不潔便當，導致多人食物中毒，其中張最嚴重，腸胃炎致身體脫水、血液濃稠，引發腦部靜脈竇栓塞併發肢體障礙傷害，雖短暫出院，但陸續就診情形，林女涉食品安全衛生管理規定致危害人體健康罪，及過失致重傷害罪嫌，請依法量刑。法官諭知，全案辯論終結，2024年2月23日上午9點25分宣判。