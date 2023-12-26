新揚科前董座黃嘉能涉內線交易 好友特助跟單套利4人被起訴

上櫃公司新揚科技2020年10月傳出將被日商收購，當時擔任新揚科技董事長的黃嘉能，在消息發布前，下單買進326張股票，還將消息轉告創投公司張姓董事長及張姓總經理，黃的張姓特助也趁機入股，最後4人於消息曝光後售股套利，雄檢偵結，昨依違反證交法起訴黃嘉能等4人。

黃嘉能為上櫃半導體廠長華電材總經理，2020年10月間，黃嘉能擔任新揚科技董事長時，得知新揚最大股東、日商有澤製作所擬收購新揚科技消息，於是指示張姓特助購入326張新揚股票。

事後張姓特助也跟單，自行購入86張股票；黃事後又將這則收購消息告訴創投公司張姓董事長，由張姓董座購入550張股票，該創投公司張姓協理也跟單購入309張。

等到新揚科技收購案曝光後，黃嘉能等4人再陸續出脫持股，黃套利215萬9000元，張姓特助獲利41萬元，創投公司張姓董座、張姓協理則各獲利284萬7000元、201萬9000元。

由於新揚科技股價異常波動，引起檢調懷疑，今年6月16日發動搜索，由雄檢指揮調查局南機站至長華等公司，帶回黃嘉能等8人調查。

檢方認為黃嘉能犯罪嫌疑重大，向高雄地院聲請羈押，但法院審理後，認為相關事證都已查扣，黃無羈押必要裁定200萬元交保，檢方不服抗告，經撤銷發回，雄院重開羈押庭，裁定黃羈押禁見。

雄檢偵查期間，黃嘉能認罪並同意繳回不法所得，最後於偵結前獲500萬元交保，雄檢昨天偵結，依違反證券交易法等罪嫌將黃嘉能等4人起訴，另考量4人在偵查中自白，且繳回犯罪所得，另建請法院依法減輕其刑，以勵自新。