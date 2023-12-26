台中金錢豹玩翻臉...酒杯砸女服務生臉 扯髮壓桌上毆到腦震盪

台中陳姓男子到台灣大道金錢豹酒店飲酒作樂，在包廂內玩骰子遊戲和黃姓女服務員衝突，竟連飆「三字經」痛罵她「破麻」外，還朝她臉砸玻璃酒杯、扯髮壓在桌上痛毆，釀黃女腦震盪、臉3公分撕裂傷；法院認為陳僅因細故就傷人，且黃無和解意願，依傷害罪判陳拘役40日，可上訴。

檢警調查，陳男（30歲）2022年8月15日凌晨2點多到金錢豹酒店4樓包廂消費，因玩骰子遊戲問題和黃姓女服務員發生口角，不顧包廂內還有其他客人、員工，就當眾痛罵黃女三字經，還以「破麻」等難堪字眼羞辱她。

陳罵完再朝黃女臉潑酒，甚至持玻璃酒杯狠砸她臉，並徒手拉黃女頭髮將她壓制在桌上，還出拳痛毆其臉部、身體，造成黃女當場腦震盪、臉部3公分撕裂傷，全身多處瘀傷。

檢方訊時，陳僅坦承有辱罵黃女、朝她潑酒並壓制在桌上，但辯稱是黃先罵他，否認有拿酒杯砸、出拳，還說應該算是互毆。

但檢方查，包括黃女及在場證人說法，黃也提出驗傷佐證，包廂監視器畫面也拍下陳男持酒杯砸黃女行為，不採信其辯詞，認為陳同時涉犯公然侮辱、傷害，2罪想像競合，從重依傷害罪嫌起訴陳。