吸金22億主嫌栽在反滲透法 檢察長「助攻」扳倒徐少東

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台灣新住民關懷總會被控帶團到大陸接受落地招待，要求團員支持特定候選人，橋頭地檢署發動二波搜索，該會總顧問、三聯集團董座徐少東訊後被聲押獲准，該會理事長周滿芝，首波搜索雖聲押，但被法院以20萬元交保，檢方抗告成功後今地院重開羈押庭，改裁定羈押禁見。

今年11月中旬，大陸省市台辦透過「台灣新住民關懷總會」、「中華人民黨」等單位，招攬約60人赴湖南省旅遊，全程食宿交通免費，行程中向團員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，要求團員支持特定政黨及候選人。

橋頭地檢署本月5日指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，並傳訊35人到案說明，其中包括6名現任台東、高雄村里長，理事長周滿芝及郭姓、顏姓幹部複訊後聲押，均獲法院交保，檢方不服抗告，高雄高分院上周二撤銷發回地院更裁。

事後橋檢掌握更多事證，發現徐少東疑在全案居主導地位，是新住民關懷總會的金主，團員赴中部分團費即由徐資助，檢方本月21日發動搜索，帶回徐少東、徐少東兒子及王姓女密友等人。

檢調查出，台灣新住民關懷總會今年8月至9月製作的網路社群問卷，疑為總統參選人的假民調，再由周滿芝透過LINE轉傳，為參選人拉抬聲勢，檢方複訊後，徐羈押獲准，徐子請回，王女以20萬交保。

今下午橋院針對周滿芝部分重開羈押庭，由於同案共犯徐少東已遭羈押，橋院審理後，認定周有勾串共犯之虞，審理後裁定羈押禁見，至於郭姓、顏姓幹部因罪嫌不足，均無保請回。

徐少東行事高調，在高雄地方社團活躍，先前曾與法務部長蔡清祥合影，因徐有案在身，蔡清祥與其合影引發軒然大波，為此蔡還兩度發聲明，指徐是他在擔任部長前經人介紹認識，一知道徐有案件在偵辦，雙方就不再聯絡。

橋檢今年偵辦多起反滲透法案件，徐少東及周滿芝為首件聲押獲准的被告，據了解，為了辦案，橋檢檢察長張春暉多次主持專案會議，與專案小組討論案情，在檢察長「助攻」之下，成功扳倒徐少東。

辦案人員指出，檢察長在法務部任參事時，參與反滲透法立法工作，熟悉大陸介選的各種模式，給予不少指點，才讓辦案蒐集事證充足，接連聲押成功。

徐少東曾為中華致公黨副主席，現為榮譽主席，以及「鐵路媽祖慈善會」理事長。5年前擔任三聯集團董座時，涉入電信吸金詐騙22億元，一審被判13年、併科罰金1億元，今年5月高雄高分院維持原判，目前案件正在最高法院審理中。

三聯集團執行長徐少東。圖／本報資料照片
三聯集團執行長徐少東。圖／本報資料照片

新住民 反滲透法

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