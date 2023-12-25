警攔停撞癱違規翁 判國賠299萬

嘉縣員警取締違規意外造成騎士癱瘓，判國賠299萬元。圖／資料照片 八十歲陳姓老翁三年前在嘉義縣義竹鄉騎機車違規右轉，嘉義縣警布袋分局巡邏員警發現，示意老翁停車未果，涉駕警車右切強行攔停取締，造成老翁機車撞擊後摔車，送醫終身癱瘓，家屬聲請國賠；嘉義地方法院認為員警應注意而未注意造成過失，判應賠償老翁及其家屬共二九九萬餘元。警方表示，收到判決書再研議是否上訴。

二○二○年九月十一日，布袋分局吳姓警員駕駛警備車載另一名員警，行經嘉義縣義竹鄉的一處產業道路時，發現陳姓老翁騎機車紅燈右轉，上前攔停取締。

吳員多次鳴按喇叭、警報器示警，古前座員警也大聲呼喊停車，但老翁都沒有停車繼續前行，吳員懷疑老翁酒駕或是通緝犯，前進後再向右切換車道至機車前方，造成機車撞上警備車。

陳姓老翁摔車受傷，送醫診斷顱內出血、顏面骨骨折、肋骨骨折，治療後終身癱瘓，家屬提告向嘉義縣警局聲請國家賠償，包括醫療費、看護費、精神慰撫金索賠八百多萬元。

法院根據車禍事故送鑑定結果，認為吳員駕警備車由左向右靠，要欲迫使老翁機車停車，卻撞擊機車，攔車取締失敗，吳員過失屬於應注意而未注意；老翁駕照被吊銷，騎機車不服取締，應停車而未停車，同為肇事原因。

法官審酌，吳員有權利行使攔停行為，仍應依相關法令為之，吳員應注意而未注意導致老翁終身癱瘓，依據公務員行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任，判嘉義縣警局應賠償陳姓老翁二一四萬五○九九元、陳妻廿五萬元、四名子女各十五萬元，可上訴。