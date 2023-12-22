遭爆幹部涉收賄賤賣蔬果、收取保護費 新北果菜：案件已送檢調

媒體報導，新北市果菜公司組長涉收賄賤賣蔬果，還向農民收保護費。果菜公司今晚指出，案件早已移送檢調，持續也查出新事證提供檢方。

週刊王20日報導，新北市果菜運銷公司塗姓行銷組長遭控收賄，打著「想來板橋賣，要經過我同意」旗號，向農民收取保護費，最終竟賤賣農民蔬果，疑送往他自設的蔬果行販售牟利，農民檢舉但未獲果菜公司回應，民進黨市議員黃淑君要求徹查，將「菜蟲們」一網打盡。

黃淑君晚間接受中央社記者電訪表示，案件移送後，有農民向她反映，果菜公司與政風、檢調南下查案不久，涉案對象就與農民聯絡接觸；懷疑果菜公司內部與被告互通訊息，「這就是菜蟲一條龍」。

她指出，蔬果產銷複雜，包括大宗拍賣交易，由承銷商競拍農產；也有「預約交易」由果菜公司媒合協助合理議價，讓團膳業者等大宗消費戶，直接與產地完成採購；另外還有有機蔬果的交易，外人不易瞭解。

黃淑君說，相關單位也告訴她有新事證，但農民勇敢站出來檢舉，調查過程應保護吹哨者；已曝光案件只是冰山一角，她將持續調閱產銷交易金流，以維護交易秩序，保障農民與消費者權益。

新北市果菜公司總經理江惠貞晚間接受中央社記者電訪表示，此案在11月27日已移送新北檢偵辦塗員是否涉嫌背信罪，另塗員行為嚴重影響果菜公司形象，已記1大過2小過懲處，他也於11月底自請離職。

江惠貞說，「說菜蟲一條龍太過沉重」，案件雖已移送但公司仍持續清查，並多次南下直接與農民查證，從產地、農友、承銷人與各方面瞭解；所蒐集的資料與一些新事證，都陸續送給檢方併案偵查，但內容不便透露。

對於改革方向，江惠貞指出，公司已研議加強內控，也開會討論可行性，盼能調整好公司體質。