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疫情餐敘誇陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀貪汙入監關1年假釋了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

衛生福利部前部長陳時中疫情期間參加餐敘未戴口罩唱歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收回扣，其中「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄57萬元判刑2年定讞，他去年10月底入監服刑，本月18日獲假釋，台灣高等法院裁定保護管束，可抗告。

除了「高階心臟彩色超音波儀採購案」，陳世瑀2009年起至2010年10月18日就「全頁式解析心電圖機採購案」收取宜德醫材公司支付的5萬元賄賂；就「24小時心電圖分析系統採購案」收取宜德支付的15萬400元賄款

另外，從「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」拿了宜德36萬2857元；而在「心血管照護中心租賃採購案」則收取德全立儀器公司支付的1155萬4400元，為隱匿因貪汙取得賄賂的洗錢犯意，陳將此標案賄款中的200萬元，分次匯入當時女友，也是現在妻子的帳戶。

更一審認為陳世瑀犯本案之前沒有其他前科，素行尚可，具博士學位、在公立醫院擔任科主任職位，是社會中堅人士，又負責規畫建置縣立醫院心臟科設備及規模，標案影響國家醫療資源支付分配，也攸關國計民生。

更一審指出陳世瑀卻未善盡職務，藉由職務從中牟利，依收受賄賂、洗錢等5罪各判10月至2年4月不等徒刑，褫奪公權2到3年，最高法院今年11月間駁回上訴而定讞，檢方將聲請定應執行刑，陳世瑀未來將再度入監服刑。

醫師陳世瑀（左）曾大讚陳時中（右）「部長好酒量」。圖／本報記者翻攝
醫師陳世瑀（左）曾大讚陳時中（右）「部長好酒量」。圖／本報記者翻攝

賄款 洗錢 醫材 醫師 陳時中

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