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台中18歲男大生夜店撿屍 脫醉女衣褲扛進廁所硬上
台中18歲楊姓男大生和朋友上夜店，酒後和1名女子一同赴汽車旅館休息，見她喝到爛醉又因吸食不明氣體整個人躺在床上熟睡，竟起色心脫她內衣褲硬上，結束後又扛到廁所二度性侵；法院考量，楊已和被害人和解，對方也幫他求情，依乘機性交罪判楊1年7月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，楊男和朋友2022年10月23日到夜店喝酒，凌晨和女子一同搭機程車離開並入住汽車旅館，楊見女子酒醉、吸食不明氣體後體力不支躺在床上休息，竟前後在床上、廁所內2度對女子性交得逞，後來因女子學校老師得知報案才曝光。
法院審理時，楊男均坦承不諱，並和女子說法相符，另有計程車司機、汽旅店員工證詞，及汽旅監視器畫面等可佐。
法院認為，楊男犯乘機性交罪是本刑3年以上10年以下徒刑，不可謂不重，考量楊犯案時年僅18歲，年輕識淺，一時衝動對女子性交，犯後坦承深表懊悔，也已經和女子達成和解賠償完畢。
被害家屬也說，楊男犯後有好好道歉，可以給他一個機會，請法官從輕量刑，也同意給予緩刑的機會，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。
法院審酌，楊男無前科，卻因一己私慾朝熟睡女子性交，造成對方身心受創，但犯後坦承、和解獲原諒，依乘機性交罪，判他1年7月，緩刑2年，並向公益團體提供120小時勞務、接受法治教育3場。
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