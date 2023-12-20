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涉買票賄選！澎湖縣議員張再興今判當選無效確定 落選頭莊光大將遞補
澎湖去年五合一選舉，馬公（第一選區）議員選舉傳出賄選，無黨籍議員張再興因涉嫌買票，被檢方提起當選無效之訴，澎湖地院審理後，判藍凱元當選有效，張再興當選無效，張不服上訴，今高雄高分院判決駁回，張再興當選無效確定。
澎湖地檢署調查，馬公選區候選人張再興服務處主任莊仲瑜，去年五合一選舉涉嫌以每票1000代價向馬公歐姓市民，交付賄賂現金6000元現金；另再向另二名歐姓市民交付1萬元現金，事後又追加3000元，要求投選張再興。
檢方認定張已違反「公職人員選舉罷免法」，但張再興經中央選舉委員會公告當選，澎湖地檢署依選罷法規定，對張提起當選無效之訴。
澎湖地方法院已於今年5月31日判決張再興當選無效。張再興提起上訴，高雄高分院審理後，認定張確實涉嫌買票，駁回他上訴確定。
澎湖縣無黨籍議員張再興，曾任高雄市商業會理事長，返鄉參選後，在澎湖縣擔任第18到20屆澎湖縣議員，其議員職務將自判決確定日起即解職。
依據選罷法規定，張因賄選被判當選無效，席次將由落選頭、無黨籍莊光大遞補，議會將擇日為莊光大辦行就職宣誓儀式。
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