台南醉男持棍棒打狗遭壓制死亡 逞凶鄰居說詞不符裁押

台南60歲蔡姓男子凌晨酒後搭計程車返家，不滿66歲鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭被吵醒上前制止，雙方拉扯，鄭涉將蔡壓制在地，最後死亡。警方下午依涉傷害致死罪嫌送辦，檢方訊後認鄭涉犯傷害致死罪嫌，向法院聲押禁見，晚間裁押獲准。

台南地院指出，鄭男否認犯行，但羈押聲請書所載犯罪事實，經證人證述明確，有相關物證可供佐證。且鄭男所述毆打過程與蔡男傷勢及事證不符，足認鄭男涉犯傷害致人於死罪嫌疑重大。

台南地院表示，蔡男死亡原因仍待釐清，鄭男又有規避刑責情形，有事實及相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據之虞。再鄭男所犯傷害致人於死罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，規避追訴、審判程序的可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。

台南地院認為，鄭男所為難認以命具保、責付或限制住居等侵害較小手段，確保追訴、審判程序順利進行，再參酌鄭男造成蔡男死亡、國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、鄭男人身自由私益及防禦權受限制程度，認有羈押必要，應予羈押。

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