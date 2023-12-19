快訊

竹市四星托嬰中心疏失？三月嬰被燙的「體無完膚」

台南醉男持棍棒打狗遭壓制死亡 逞凶鄰居說詞不符裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南60歲蔡姓男子凌晨酒後搭計程車返家，不滿66歲鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭被吵醒上前制止，雙方拉扯，鄭涉將蔡壓制在地，最後死亡。警方下午依涉傷害致死罪嫌送辦，檢方訊後認鄭涉犯傷害致死罪嫌，向法院聲押禁見，晚間裁押獲准。

台南地院指出，鄭男否認犯行，但羈押聲請書所載犯罪事實，經證人證述明確，有相關物證可供佐證。且鄭男所述毆打過程與蔡男傷勢及事證不符，足認鄭男涉犯傷害致人於死罪嫌疑重大。

台南地院表示，蔡男死亡原因仍待釐清，鄭男又有規避刑責情形，有事實及相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據之虞。再鄭男所犯傷害致人於死罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，規避追訴、審判程序的可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。

台南地院認為，鄭男所為難認以命具保、責付或限制住居等侵害較小手段，確保追訴、審判程序順利進行，再參酌鄭男造成蔡男死亡、國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、鄭男人身自由私益及防禦權受限制程度，認有羈押必要，應予羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院指出，鄭男否認犯行，且所述毆打過程與死者傷勢及事證不符，認他涉犯傷害致人於死罪嫌疑重大，又有規避刑責情形，認有逃亡之虞，晚間裁押。圖／讀者提供
台南地院指出，鄭男否認犯行，且所述毆打過程與死者傷勢及事證不符，認他涉犯傷害致人於死罪嫌疑重大，又有規避刑責情形，認有逃亡之虞，晚間裁押。圖／讀者提供

台南 鄰居 命案

延伸閱讀

不滿醉男持棍棒打狗 鄰居壓制釀人命…檢方聲押禁見

因狗吠聲起爭執…不滿醉男持棍棒打狗 鄰居壓制釀人命謊稱「路倒」

私刑拘禁3男索500萬元 他坦認恐嚇判拘役、11共犯另案審結

影／女子無聊引燃旅館房門…無視他人生命安全 嘉義地院裁定羈押

相關新聞

兵役延長「以下犯上」恐變多 檢察總長：將速查嚴辦

明年起兵役延長，國防部反應暴行犯上、抗命等嚴重影響部隊領導，最高檢察署今天表示，軍隊是國之干城，軍紀則是軍隊的命脈，對於...

經貿協會員接受招待大陸遊 涉反滲透法總會長5萬元交保

某文化經貿交流協會總會長盧姓男子涉嫌10月間招攬全國各地會員赴大陸招待旅遊，除自付機票外，落地後全由陸方招待，盧男遭檢舉...

台南醉男持棍棒打狗遭壓制死亡 逞凶鄰居說詞不符裁押

台南60歲蔡姓男子凌晨酒後搭計程車返家，不滿66歲鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭被吵醒上前制止，雙方拉扯，鄭涉...

受招待「赴陸旅遊」是否違法？最高檢提五大認定標準

最高檢察署今天表示，明年選舉將至，針對村里長赴陸無償接受招待是否涉及不法的認定標準，經邀集相關單位開會後達成5項共識，目...

Dcard發出聲明：兒少保護、防止詐騙都是優先處理項目

Dcard今天傍晚發出最新聲明指出，部分新聞報導提及Dcard並未積極配合處理兒少與防止詐騙案件，對此誤解，Dcard深...

拿切肉刀砍囉嗦小舅20刀…國民法官判15年8月 他上訴喊太重

錢姓男子被控因同住的52歲劉姓小舅常叨念，要他找工作、搬出去，去年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏切肉刀砍死小舅，被依殺人罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。