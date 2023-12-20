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八八會館案／郭哲敏當庭吃藥挨訓 犯行全否認

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

「八八會館 」負責人郭哲敏涉鉅額洗錢。圖／聯合報系資料照片
「八八會館 」負責人郭哲敏涉鉅額洗錢。圖／聯合報系資料照片
八八會館負責人郭哲敏及親信張旭昇，11月底被檢方依違反銀行法等追加起訴，移審新北地方法院後遭裁定羈押禁見3個月。新北地院昨開庭，郭哲敏當庭吃恐慌症藥物遭法官訓斥不尊重，郭庭訊中全盤否認檢方起訴犯行，要求提出金流證據。郭的女友錢帥君現身法庭，不時抬頭深情望向郭哲敏。

檢警追查八八會館負責人郭哲敏涉及洗錢、地下匯兌及賭博案，去年10月在檢警搜索前潛逃出國，今年8月在泰國落網被遣返回台。檢警調查發現，郭哲敏除經營地下匯兌217億元外，並設立8家公司經營線上博弈，獲利至少16億5609萬多元。

案發後，新北檢沒收郭哲敏價值1億9238萬元的641萬2959顆USDT泰達幣，以及位於台北市中山區房屋土地、桃園市八德區土地18筆，共計4億3614萬元。11月底依違反銀行法、洗錢防制法將郭哲敏及其手下張旭昇追加起訴。移審新北地院後裁定羈押禁見3個月。

昨天新北地院召開準備程序庭，郭哲敏因當庭吃恐慌症藥物，被法官訓斥不尊重法庭，郭哲敏表示因早上出門太趕來不及吃，才委請律師幫他帶藥物來法庭。庭訊中郭哲敏對於檢察官指控的賭博、洗錢及地下匯兌犯行全盤否認，要檢警提出金流證據，並表示檢舉人檢舉內容不實是挾怨報復，盼明查還他清白。

郭哲敏的名模女友錢帥君昨也戴鴨舌帽低調現身地院旁聽，過程中2人眼神不時相對。庭訊後，錢帥君在助理陪同下離開，針對媒體詢問，她壓低帽子以手掩面，不發一語快步搭車離開。

郭哲敏 新北 地下匯兌

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