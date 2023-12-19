快訊

新北男疑欠錢被捅…遭強押上車再丟包旅館 警逮2嫌偵辦中

民眾黨支持者拿下賴競總前路權遭駁回 警界人士曝兩大關鍵原因

台北周四、周五氣溫恐跌破10度 鄭明典曝一圖示警：是相對顯著的寒流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八八會館郭哲敏當庭吃恐慌症藥被斥不尊重 否認地下匯兌洗錢賭博

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏及其親信張旭昇，上月底被新北檢依違反銀行法等追加起訴，移審法院後新北地院裁定郭哲敏羈押禁見3個月。今天下午新北地院召開準備程序庭，郭哲敏因當庭吃恐慌症藥物遭法官訓斥不尊重法庭，而郭哲敏在庭訊中全盤否認否認檢方起訴的賭博、洗錢及地下匯兌犯行，要檢警提出金流證據。

檢警追查發現，郭哲敏2018年起設立睿世軟體等8間公司經營線上博弈遊戲，並透過包網平台提供給東南亞、大陸等地博弈網站業者，從中依輸贏金額比例抽成，估計5年獲利16億5609萬餘元。

郭哲敏為隱匿犯罪所得，指使張旭昇等人成立多家人頭公司，以提供境外公司電腦保養服務等名義，透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶和第三方支付平台等地下匯兌，經手匯兌金額至少217億餘元。

去年11月2日檢警展開搜索查扣641萬枚、價值約2億元的泰達幣，杜韋蓁等人被收押，林秉文300萬元交保，但郭哲敏和張旭昇逃亡被通緝，其中郭哲敏早在去年10月出境，潛逃泰國9個月後，今年8月間在泰國落網被押返台灣。

新北地檢署偵查後認為郭哲敏除經營地下匯兌217億元外，並設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少16億5609萬多元。檢察官接獲本案後沒收郭哲敏價值1億9238萬元的641萬2959顆USDT泰達幣，以及郭哲敏位於台北市中山區房屋土地、桃園市八德區土地18筆，共計4億3614萬元。新北地檢署上月底依違反銀行法、洗錢防制法將郭哲敏及其手下張旭昇追加起訴。

郭哲敏今天在新北地院準備程序庭中，因當庭吃恐慌症藥物，被法官訓斥不尊重法庭。郭哲敏則表示因早上出門太趕來不及吃，所以才委請律師幫他帶藥物來法庭。庭訊中郭哲敏對於檢察官指控的犯行全盤否認，要檢警提出金流證據，並表示檢舉人檢舉內容不實是挾怨報復，盼相關單位明查還他清白。

「八八會館 」負責人郭哲敏涉鉅額洗錢遭押解返台。圖／聯合報系資料照片
「八八會館 」負責人郭哲敏涉鉅額洗錢遭押解返台。圖／聯合報系資料照片

郭哲敏 新北 地下匯兌

延伸閱讀

被指辦公室主任施壓喬賭博洗錢 許智傑：提告捍衛清白

彰化掃蕩選舉賭盤 清查網路下注規模達3億多元

漲幅突破150% 比特幣力抗經濟逆風

開清潔公司掩護線上博弈 半年經手32億5人移送中檢

相關新聞

八八會館郭哲敏開庭！名模女友錢帥君突現身法庭 雙方深情相望

八八會館負責人郭哲敏及親信張旭昇，今天下午在新北地院召開準備程序庭。郭哲敏的名模女友錢帥君突然現身法庭，安靜坐在一旁聆聽...

八八會館郭哲敏當庭吃恐慌症藥被斥不尊重 否認地下匯兌洗錢賭博

八八會館負責人郭哲敏及其親信張旭昇，上月底被新北檢依違反銀行法等追加起訴，移審法院後新北地院裁定郭哲敏羈押禁見3個月。今...

疑貪杯釀禍！高雄男酒後持刀襲友 雙方和解撤銷傷害告訴

高雄劉姓男子去年1月9日凌晨與4名友人在路竹區李姓友人住家飲酒，中途劉男先行離去，但他之後返回時，卻用預藏黑色短刀刺向其...

逃逸移工為求職順利 竟影印別人身分證換上自己照片

新竹33歲越南籍女子阿麗（化名），2012年持居留簽證來到台灣，但隔年卻逃逸。為圖求職方便，阿麗竟影印台灣籍王女身分證，...

4中醫師勾結保險經紀人詐保千萬 開挫傷假診斷還送筆電

桃園市兩間中醫診所林姓男子等4名醫師涉勾結保險經紀人謝姓、黃姓男子，開立挫傷不實診斷證明及水藥收據替看診民眾詐領醫療保險...

「檢調介選」？里長赴陸遊回台被約談 蔡清祥說話了

總統、立委投票日將到，全台多地里長、民間社團因曾赴大陸旅遊，疑似接受陸方台辦機構招待，被檢警調單位約談、偵辦，台北市長蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。