八八會館郭哲敏當庭吃恐慌症藥被斥不尊重 否認地下匯兌洗錢賭博

八八會館負責人郭哲敏及其親信張旭昇，上月底被新北檢依違反銀行法等追加起訴，移審法院後新北地院裁定郭哲敏羈押禁見3個月。今天下午新北地院召開準備程序庭，郭哲敏因當庭吃恐慌症藥物遭法官訓斥不尊重法庭，而郭哲敏在庭訊中全盤否認否認檢方起訴的賭博、洗錢及地下匯兌犯行，要檢警提出金流證據。

檢警追查發現，郭哲敏2018年起設立睿世軟體等8間公司經營線上博弈遊戲，並透過包網平台提供給東南亞、大陸等地博弈網站業者，從中依輸贏金額比例抽成，估計5年獲利16億5609萬餘元。

郭哲敏為隱匿犯罪所得，指使張旭昇等人成立多家人頭公司，以提供境外公司電腦保養服務等名義，透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶和第三方支付平台等地下匯兌，經手匯兌金額至少217億餘元。

去年11月2日檢警展開搜索查扣641萬枚、價值約2億元的泰達幣，杜韋蓁等人被收押，林秉文300萬元交保，但郭哲敏和張旭昇逃亡被通緝，其中郭哲敏早在去年10月出境，潛逃泰國9個月後，今年8月間在泰國落網被押返台灣。

新北地檢署偵查後認為郭哲敏除經營地下匯兌217億元外，並設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少16億5609萬多元。檢察官接獲本案後沒收郭哲敏價值1億9238萬元的641萬2959顆USDT泰達幣，以及郭哲敏位於台北市中山區房屋土地、桃園市八德區土地18筆，共計4億3614萬元。新北地檢署上月底依違反銀行法、洗錢防制法將郭哲敏及其手下張旭昇追加起訴。

郭哲敏今天在新北地院準備程序庭中，因當庭吃恐慌症藥物，被法官訓斥不尊重法庭。郭哲敏則表示因早上出門太趕來不及吃，所以才委請律師幫他帶藥物來法庭。庭訊中郭哲敏對於檢察官指控的犯行全盤否認，要檢警提出金流證據，並表示檢舉人檢舉內容不實是挾怨報復，盼相關單位明查還他清白。