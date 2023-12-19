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老師竟唆使吵架小學生「互打巴掌決勝負」 高院痛批下下策

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

黃姓、陳姓男童在新北市一家補習班內寫作業時起爭執，李姓老師竟唆使2童互打巴掌至一方認輸，他還面帶微笑說「有氣勢喔」、「手要小心喔，不要打耳朵」，2學生互摑十幾下，臉頰紅腫、挫傷，雙方父親報警。台灣高等法院依成年人利用兒童故意對兒童犯傷害罪處拘役55日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，參加法治教育8小時。

李姓補習班老師負責協助課後輔導、安親照護，黃童、陳童在2022年3月間都是國小六年級學生，當月11日晚間，兩名學生因細故吵架，李介入調停但沒效，竟提議2學生互打巴掌拚輸贏。

「如果犯規要打兩下喔」李在2學生相互摑掌時還不忘提醒規則，結果黃童的右臉、陳童的左臉都紅腫、挫傷。

李姓老師僅承認「建議」2學生互打巴掌來解決紛爭，但2學生和在場的邱姓學生則證稱是因老師的言語嘲諷而挑起互打巴掌。

黃童、陳童案發時未滿12歲，高院認為他們身心發展尚未成熟，不能認為2人有主動放棄自己身體健康的能力，李辯稱是孩子同意用這個方式解決糾紛，不能作為對他有利的認定。

黃童事後將案發當日影片上傳社群網站，高院認為他選擇將案發過程公開的原因很多，可能是希望獲得群眾關心、同情，且黃童也表示是想讓別人看補習班老師是這樣處理事情。李姓老師以此認為黃童沒有因此而覺得受辱，理由也不足採。

高院認定李犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人利用兒童故意對兒童犯傷害罪，士林地方法院判處拘役55日，得易科罰金，但依兒福法規定法定最重本刑為7年6月以下有期徒刑，不符合刑法第41條第1項易科罰金的規定，原判決誤為諭知易科罰金的折算標準有違誤，且事發後李與告訴人達成調解，量刑因子也變動。

高院考量李以暴力方式排解學童糾紛，迄今未有深刻自省，但考量事端是因黃童、陳童爭執而起，才想出「下下策」，因此仍處拘役55日，並予以緩刑2年。

新北市汐止區一家英語補習班李姓老師教唆學生互打巴掌，台灣高等法院今依成年人利用兒童故意對兒童犯傷害罪處拘役55日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，參加法治教育8小時。圖／擷自新北市議員張錦豪臉書
新北市汐止區一家英語補習班李姓老師教唆學生互打巴掌，台灣高等法院今依成年人利用兒童故意對兒童犯傷害罪處拘役55日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，參加法治教育8小時。圖／擷自新北市議員張錦豪臉書

補習 傷害罪

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