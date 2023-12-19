摩鐵跟拍三總名醫與美女業務開房勒索百萬 竹聯玄月會7人起訴

警方查獲竹聯幫月堂玄月會林姓大哥等人涉恐嚇取財。記者蕭雅娟／翻攝

竹聯幫月堂玄月會大哥林泫洋，涉嫌帶著小弟假借徵信業務名義，實際上跟拍名人、富商藉機恐嚇索討暴利，其中跟拍三總名醫李沅達和藥廠美女業務進出摩鐵，向李索討2百萬未遂，共犯又持婚外情照片在醫院麻醉恢復室外，恐嚇另名呂姓醫師，討5百萬元未遂，士林地檢署偵結，依恐嚇等罪嫌起訴林及共犯7人。

三總已婚名醫李沅達，去年六月遭跟監偷拍與美女藥廠業務至摩鐵開房間，怒告徵信業者恐嚇。檢警查出有黑幫背景的林泫洋（綽號雄哥）佯稱經營徵信社「探索傳媒社」卻由小弟等在北市高檔摩鐵外，跟拍進口名車婚外情，藉機恐嚇揩油、占便宜。

起訴指出，去年6月13日中午12時許至2時許，林泫洋和共犯莊男涉無故侵入美女業務住處社區，5天後莊男將寫著「小姐有些事想跟你聊聊，關於澎湖的事情，如果有空請來電，范先生」紙條，交給保全放置在住處握把，美女業務回家見狀心身畏懼，隔數天社區管理員又發現林、莊侵入社區停車場，驅趕離開。

林、莊、陳等人，去年6月13日在美女業務住處發現李沅達從其住處離開，林等人尾隨到醫院，出面恫稱李，握有相關照片、錄影畫面，恐嚇要求支付2百萬元，否則就把照片交給委託人和醫院高層，李心生畏懼報警。

檢方查出，林男與共犯賴、莊、柯、張等人，去年7月間討論恐嚇呂姓醫師和同一名藥廠美女業務婚外情，去年7月11日下午4時許，直奔醫院4樓麻醉恢復室，持婚外情照片恐嚇呂，命呂支付5百萬元，否則把照片交給委託人及醫院高層或新聞媒體。對話紀錄證據顯示，共犯65歲張男還曾和柯男討論，他如果不接受就告訴院長、把事情弄到副院長那，也告訴議員和立委等三方案，讓他知道江湖什麼是人情世故。

2名醫師遭恐嚇後，均未支付林男等人錢財，選擇報警。檢警查出，林男與其共犯假借徵信業務，分別曾涉闖進王姓男子社區地下停車場，企圖在保時捷裝設GPS未等逞，范男涉持進出摩鐵照恐嚇被害人得手35萬元，林、賴、莊等人也持摩鐵跟拍照，向張男恐嚇得手25萬元。

林男等人否認犯行，辯稱只是跟蹤拍攝對方進出摩鐵照片，有相李姓名醫表明是徵信社，李苦苦哀求他，還打電話要他寫下草約言明150萬或2百萬元處理，不能告訴別人這件事，隔天警方就打電話來稱他恐嚇。范男辯稱，他只是問對方要不要購買資料，沒有恐嚇。

檢方認定，林男等7人分別涉犯恐嚇取財、無故侵入住宅等罪嫌，依法起訴；另7人涉組織犯罪條例等，則認為僅是臨時性組合及犯罪分工，組織犯罪部分不起訴。