媒介性交被抓5次都可花錢消災 今年再犯加重其刑將入獄

基隆市張姓男子從事非法色情行業，從媒介到參與經營應召站，過去5度被判刑，均可易科罰金。檢警5月又查獲張男拉客進應召站，與他容留的泰國籍女子性交易。基隆地方法院審理後，依妨害風化罪判刑7月，全案可上訴。若定讞，張男須入獄，不能再像前幾次易科罰金，免除牢獄之災。

判決指出，張男5月1日前就租屋容留、媒介2名泰國籍女子，與不特定男客從事性交易。性交易每節15分鐘，價碼為1200元，再由張男與泰女分帳，張男抽取500元。

警員5月1日晚上7點多喬裝男客現身，張男出面招攬進行性交易。警員同意後，由張男引導進入租屋處編號3號房間，安排女子性交易，待她脫去上衣，警員表明身分，並持法院核發的搜索票搜索，扣得保險套9個、潤滑液2瓶、帳冊1張、計時器2個、抽頭金7500元等物品，帶回詢問後移送法辦，基隆地檢署檢察官偵查後起訴。

法官查出張男多次犯同質性案件牟利，對社會秩序及善良風俗造成相當程度危害遭判刑。包括2015年8月犯意圖利媒介性交罪，判刑2月，可易科罰金6萬元，緩刑2年。2019年1月犯圖利媒介性交罪，判刑3月，可易科罰金9萬元。

2019年9月張男因犯圖利容留性交罪，被法院判刑3月，可易科罰金9萬元。2019年9月再因犯圖利容留性交罪判刑3月，可易科罰金9萬元。2020年7月依犯圖利容留性交罪，累犯，判刑5月，可易科罰金15萬元。