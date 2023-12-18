1.7萬人受害！五互集團百億吸金案開庭 百人旁聽求還錢

殯葬業起家的「五互集團」，總裁陳秋白被控利用旗下「龍海生活事業」吸金220億元，全台估有1萬7000人受害。陳一審被依違反銀行法判刑10年半，案件上訴二審，今下午高雄高分院開庭，全台約200名被害人到場旁聽，受害人代表遞交陳情書，盼法院協助徹查、沒收陳秋白隱匿金流，用於賠償被騙損失。

陳秋白等幹部以「龍海生活事業」名義，對外銷售「龍海健康服務契約」、「鑫樂活」、「金滿意」、「鑫樂活2.0」等契約型商品，每單位年繳4萬或5萬元不等，期滿1年、3年、6年，就可領回本金，並給予3至4%利息。

但後來有會員領不到利息，想要取回本金也無門，懷疑遭騙向檢調檢舉。2019年7月，高雄檢調搜索龍海生活事業，帶回陳秋白及多名幹部，查扣陳秋白名下房產76筆、2億多元存款，清查6年間，至少有1萬7千多人入會，吸金總額高達220億元。

高雄地院審理時，陳秋白被依違反銀行法判刑10年半，1281萬元犯罪所得沒收，其餘幹部則被判刑1年10月至8年6月不等；龍海生活事業科罰金2億元，犯罪所得5.5億元沒收，案件正由高雄高分院審理中。

今二審開準備庭，高雄高分院除實體法庭外，再開一延伸法庭開放旁聽，估有200多名全台被害者到場，106人進入法庭旁聽，法院則傳陳秋白到庭。

庭審間，陳秋白、龍海生活委任律師對一審扣押財產部分，諭知沒收或未沒收保留追徵部分金額不爭執。另提出被扣押的鳥松區二筆土地，經鑑價後約3億多元，扣除執行後餘額，應有2億多元可用來返還被害人。

因全案牽涉被害人眾多，受命法官林書慧允諾將整理2013年至2019年7月3日止的會員總表，開放已提刑事附帶民事訴訟的委任律師閱卷，由律師分享給其他被害人查核，若會員對於契約返還、履約金額有疑問，再具狀提出說明。

此案在高雄地院審理時，法官調查陳秋白曾收取龍海公司14億元，讓她以個人名義購入價值10億元不動產，今出庭旁聽的被害人，對於一審諭知沒收、查扣資產總額不埋單，認為龍海吸金超過220億，陳肯定有隱匿多數不法資產。

受害人會後向高雄高分院遞交陳情書，有人為投資貸款數百萬元，如今面臨追索無門，還有人投入數千萬元積蓄，結果集團卻因吸金喊倒，盼法院協助徹查、沒收陳秋白隱匿金流，用於賠償被騙損失，全案定於明年1月22日再開庭。