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詐騙集團AI變臉偽裝大陸公安騙億元 32名成員被起訴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮詐騙集團AI變臉技術，透過變臉技術一人分飾多角，在民宿裝潢成大陸公安辦公室，還有制服偽裝，花蓮地檢署指揮調查局人員破獲詐騙機房，不法金額多達1億元，針對林姓主嫌等32人，依組織犯罪防制條例、加重詐欺取財等罪嫌起訴，並請地方法院從重量刑。

花蓮地檢署指出，林姓、蔡姓、鄭姓三名主嫌自去年8月起成立詐騙集團，在花蓮承租多處民宿、農舍作為詐騙機房，把20多名集團成員區分為一線行銷、二線客服、三線電話詐欺成員，以公司組織化管理，更依詐欺表現升職，詐騙所得款項則還分別以7%、8%、8%比例平分詐欺「獎金」，不法金額估計高達1億164萬8137元。

檢方指出，詐騙集團由一線人員假冒中聯辦公人員打電話，告知香港受害民眾，謊稱個資外流，協助向北京公安局報案，接著轉接二線成員，使用網路通訊軟體，視訊向民眾謊稱帳戶涉及洗錢並製作假筆錄。為逃避查緝，該集團利用變臉技術製作不實影像，同時傳送偽造文件，要求「資金公證」，待取信被害民眾後，便由三線成員接手詐騙取財。

花蓮地檢署檢察官王怡仁今年8月指揮法務部調查局、新竹市警察局刑事警察大隊、花蓮縣警察局搜索，除查扣手機、電腦及數位資料等證物，還有AI變臉程式、視訊設備、教戰手冊、刑事逮捕令等各式文書、全套公安制服，民宿房間還被裝潢成大陸公安辦公室。

檢方認為，該詐騙集團是高度組織分工下的跨國高科技犯罪，屬新型態國際公罪，國際間均認應受到與其嚴重性相當的制裁，建請法院於刑裁量時應適當考慮鎮攝此種犯罪的必要性，也應依各該被告參與犯罪時間、分工、犯後態度及認罪先後之不同等一切情狀，分別從重量刑。

花蓮地檢署主檢官蔡勝浩表示，該集團成員年齡平均約20多歲，大多是透過網路招募及朋友介紹加入，雖然有些人供稱做不久，也有人辯稱發現從事非法工作時想離開，但主管不放人，不過目前看起來未有成員遭毆打、凌虐等狀況。

以林、蔡、鄭等3人為首的電話詐騙集團，日前遭檢警破獲，有32人被起訴。圖／花蓮地檢署提供
以林、蔡、鄭等3人為首的電話詐騙集團，日前遭檢警破獲，有32人被起訴。圖／花蓮地檢署提供
有詐騙集團去年8月起利用花蓮多處民宿及農舍作為機房，透過「AI變臉程式」偽裝大陸公安詐取錢財，不法所得總額高達1億164多萬元。圖／花蓮地檢署提供
有詐騙集團去年8月起利用花蓮多處民宿及農舍作為機房，透過「AI變臉程式」偽裝大陸公安詐取錢財，不法所得總額高達1億164多萬元。圖／花蓮地檢署提供
該詐騙集團不但有全套公安制服等器具，民宿房間還被裝潢成大陸公安辦公室。圖／花蓮地檢署提供
該詐騙集團不但有全套公安制服等器具，民宿房間還被裝潢成大陸公安辦公室。圖／花蓮地檢署提供

詐騙集團 花蓮 公安

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