行道樹壓傷車申請嘉市國賠敗訴 車主上訴逆轉獲賠一半

嘉義市曾姓男子汽車遭路樹倒塌受損，保險公司理賠後代位向嘉市府提出國賠，市府以車輛違停、已善盡路樹管理、屬天然災害等理由拒賠，一審敗訴，保險公司不服上訴；二審法院逆轉認為不是天災，但車輛違停也有過失，判市府賠償一半3萬6297元確定。

2021年7月23日下午，曾男汽車在嘉義市世賢路一段慢車道時，左側中央分隔島行道樹突然倒塌，車輛嚴重受損，申請保險公司理賠修理費用8萬2686元，保險公司代位向市府申請國賠遭拒，於是向法院提起告訴，一審法院採納市府提供的行道樹巡查紀錄，沒有管理缺失；又當天中午至事故發生下午3點之間，已間歇性出現蒲福風級6級強風（樹之木枝搖動，電線發出呼呼嘯聲，張傘困難）至7級疾風（全樹搖動，逆風行走感困難），事故時間前2小時路樹即受相當於疾風的最大陣風自同方向侵襲，屬不可抗力的天災導致。因此駁回國賠申請。

保險公司不服上訴，二審法院審理，當日的風速，其風力並不會造成樹枝折斷，如果風力會造成樹枝折斷，理應會有多棵樹木樹枝折斷現象，但依相片所示，並沒有其他樹木有折斷。應該是樹木本身的樹根或樹幹有腐蝕，加上當天的風力造成整棵樹木倒塌壓損汽車，不是天災所造成。

又市府所提供的行道樹巡查紀錄表，每日巡查範圍廣泛、樹木眾多，難以期待巡查人員能夠細心巡查每棵樹木的狀況。況且以公有設施的管理缺失而負國家賠償責任，是採無過失責任，即使有定期巡查樹木，但樹木的倒塌壓損汽車，並非不可抗力所造成，所以市府對車輛的損害，應負國家賠償責任。