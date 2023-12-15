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洩班表放行走私電子菸草 關務署課員及13業者遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

關務署台北關前課員黃英哲涉嫌將自己執行竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查的排班時段，洩漏給貨運、報關行人員，刻意放行走私至少9萬5千餘條IQOS電子菸草，危害國人健康、查緝關口形同虛設，桃園地檢署偵結，將黃男、13名業者分別依貪汙治罪條例、菸酒管理法及偽造文書等罪嫌起訴，並建請法院對14人從重量刑。

起訴指出，黃男自2020年5月27至2022年10月30日原任職於關務署台北關竹圍分關儀檢課儀檢三股課員，之後調任竹圍分關緝案處理課緝案二股，分別於2020年6月、2021年11月間取得X光影像初階、中階判讀證照，負責辦理竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查區進口快遞貨物的分析評估、查驗通關等業務。

關務署台北關竹圍分關機動組發現自去年10月13日起，有大批未夾藏的IQOS電子菸草成功通關，認事態有異，儀檢課各股互相清查，回溯同年10月7至13日執檢影像時，已有大量IQOS電子菸草通過X光機，核對日期均為黃英哲執勤時段，再挑出同年9、10日黃男值班時段有異狀的X光機影像，發現要判讀這些未夾藏堆疊的IQOS電子菸草非難事，但黃男卻未拉下貨品進行人工開箱查驗。

檢調清查，黃男為圖利東慶國際運通、汎錫達亨、福隆國際、錸亨跨境物流、惠高運通等業者，提供去年7至10月間在竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查的執勤時段給報關行人員，讓他們安排班機抵台時間，並以不實貨品名稱登載上傳申報，在黃男刻意掩護下，先後放行2萬1178條IQOS電子菸草；竹圍分關另依黃男去年9、10月執檢時X光機的圖檔點算，保守估計有7萬4600條IQOS電子菸草流入市面。

承辦檢察官李韋誠請法院審酌，黃男矢口否認犯行，犯後態度不佳，且他放行的電子菸草數量非微，罔顧國家守護國人健康決心，讓查緝關口形同虛設，犯行重大，請從重量刑。另其餘業者13人多次利用黃男執勤時段走私電子菸草，謀取私利，戕害國人健康，亦請從重量刑，以資懲儆。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

關務署台北關竹圍分關儀檢課前課員黃英哲涉嫌放行走私至少9萬5千餘條IQOS電子菸草，桃園地檢署偵結依貪汙治罪條例等罪嫌起訴14人，建請從重量刑。記者陳恩惠／攝影
關務署台北關竹圍分關儀檢課前課員黃英哲涉嫌放行走私至少9萬5千餘條IQOS電子菸草，桃園地檢署偵結依貪汙治罪條例等罪嫌起訴14人，建請從重量刑。記者陳恩惠／攝影

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