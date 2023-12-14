青松樂活科技負責人掏空通緝 法拍廠房設備未拍定
曾誇言要做「蔬果界台積電」的國內大型蔬果經銷及物流中心-嘉義縣青松樂活科技農業公司，董事長呂政諺夫婦搭機出境遭檢方通緝，法院最近依債權人聲請公告拍賣廠房設備，日前拍賣，沒人投標未賣出，農業界人士說，這處物流中心長期閒置，又有民間債權，價值不高，投標意願不高。
青松樂活2021年4月底財務跳票倒閉，董事長呂政諺夫婦搭機出境，嘉義地檢署依背信、詐欺及侵占等罪偵辦，去年元月對呂政諺及妻子張秀蘭發布通緝，夫妻涉掏空公司1億6229萬2543元，積欠33名員工逾20萬元資遣費，員工集體提告法院，法院依債權人聲請公告拍賣廠房設備。
法院說，青松樂活第一次拍賣，沒有拍賣出去，經查青松出租供人使用，會辦理解除承租，再擇期降價辦理第二次拍賣。法院拍賣專區，貼出青松拍賣內容及照片，法拍底價1億5千9百萬元，含裡面所有設備，位在太保市梅子厝6之8號，地坪1952、建坪1355，不點交，法拍屋無法入內。
在地太保地方人士說，當初政府花大筆補助協助青松建物流冷鏈倉儲，如今沒有工人，變成爛攤，契作農民遭波及損失，希望早日拍定給農產業者，投資轉型活化，增加就業；但農業界人士表示，青松樂活蔬果截切等設備長期閒置，又有民間債權，有意投標者可能還會觀望，等降價再進場。
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