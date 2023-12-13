快訊

Novavax加入XBB新冠疫苗陣容 最快明年1月打得到

海洋生態改變？繼北海道後日本「這處」出現大量魚屍 當地漁民：第一次見

周海媚傳罹「不死癌」病逝 醫籲留意典型症狀：像被狼咬過的紅斑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前考試院長關中被要求繳回351萬退休金 不服提訴訟結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

考試院前院長關中退職後被考試院、銓敘部依公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例，重新核發退離給與，並要求繳還351萬餘元溢領款項，關中提行政訴訟，台北高等行政法院更一審認為條例規定已被憲法法庭判決合憲，考試院、銓敘部處分沒有違誤，判決關中敗訴，可上訴。

關中2000年5月20日退職生效，而他曾任中華民國民眾服務總社及分社的年資，在退職時經採認合併計為退職年資並核發退離給與，但考試院依公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例規定，扣除關中已採計的社團專職人員年資10年1個月後，重新核計退離給與。

銓敘部也依退離給與處理條例規定，要求關中在2018年8月10日前，繳還自退職生效日起至2018年5月11日止已支領的351萬餘元，關中不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，北高行一審判決關中勝訴，最高行政法院廢棄判決，發回更審。

北高行更一審指出，考試院、銓敘部適用的退離給與處理條例社團年資併計公職年資，重新核算退休金，追討溢領款項等爭議條文，憲法法庭已判決合憲。

北高行表示，考試院依規定扣除關中在民眾服務總社期間服務年資，重新核發退離給與，處分符合規定，沒有違誤；銓敘部要求關中繳還溢領款項，也沒有違誤。

判決指出，依照憲法法庭判決理由也已經敘明退離給與處理條例第7條並未違憲，因此銓敘部依規定不適用現行法律有關權利行使期間而命關中繳還款項沒有違法，關中爭執銓敘部處分時已逾越條例時效規定的追繳期間而有遲誤期間的違法，主張不可採信，判決關中敗訴。

考試院前院長關中。圖／聯合報系資料照片
考試院前院長關中。圖／聯合報系資料照片

關中 考試院 憲法法庭 退休金

延伸閱讀

頒發112年公務員傑出貢獻獎 蔡總統盼讓台灣更溫暖堅韌

軍公教明年調薪4%退俸也比照？ 政院：未達調整時機

113年起增設離島特考 與地方特考同時舉行得擇一辦理

退休金只要「知足夠用」就好了？ 會被通膨吃掉…未來高齡工作恐成趨勢

相關新聞

前考試院長關中被要求繳回351萬退休金 不服提訴訟結果出爐

考試院前院長關中退職後被考試院、銓敘部依公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例，重新核發退離給與，並要求繳還...

又不罰！大巨蛋亞錦賽1票2千被抓 他門票搭峮峮徽章賣逃一劫

台北「大巨蛋」亞洲棒球錦標賽警方依社會秩序維護法上網抓賣「黃牛票」行為，全國法院罰不罰結果不一樣；台北市警方「抓」到黃姓...

「亞力山大」倒閉前還招客 高院判唐雅君姊妹連帶賠償2.39億

亞力山大健康休閒俱樂部2007年無預警倒閉，消費者文教基金會替8564名會員提團體訴訟，向所屬亞歷山大等公司、創辦人唐雅...

女子確診違反隔離規定1審有罪 2審逆轉免訴理由曝光

基隆市20歲高姓女子去年9月確診新冠肺炎，不遵守隔離規定離開住處，檢察官向基隆地方法院聲請簡易判決。法官今年7月25日判...

女強制戒治26天卻未計獲補償 一審判檢察官免賠…高分院再上訴

台南陳女施用毒品，檢方借提觀察、勒戒及強制戒治，經台南高分院撤銷強制戒治，因作業上疏失，她受強制戒治26日卻未計入執行期...

弘仁會詐團為7百萬元 小弟上演「連環黑吃黑」21人遭逮

竹聯幫弘仁會22歲吳姓男子，夥同幫眾成立詐欺集團，以假投資真詐財手法，詐騙陳姓民眾700萬元，不料內部成員勾心鬥角，各個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。