亞太防制洗錢組織APG 2024年在台舉行評鑑員訓練研討會
我國繼2019年在亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑中獲得「一般追蹤」佳績後，2021年再度維持「一般追蹤」最佳等級；法務部今天表示，洗錢防制辦公室將於明年主辦「APG評鑑員訓練研討會」，研討會是台灣自1997年以創始會員身分加入APG後，APG首次在台舉辦的正式活動。
洗防辦表示，洗錢防制辦公室除了負責國際洗錢防制組織對我的定期評鑑工作、追蹤報告和針對評鑑缺失結果進行改善、追蹤外，另一項重要的任務，即是推動洗錢防制與打擊資恐宣導及教育訓練。
洗防辦表示，諮議林可凡因同時具金融情報中心（Financial Intelligence Unit）及執法背景，獲APG選派赴我友邦馬紹爾群島共和國在2023年11月27日至12月8日擔任評鑑員，參與相互評鑑的工作。
據指出，馬紹爾群島共和國評鑑團由7人組成，團長為APG秘書處相互評鑑部門主任David Shannon，也是台灣2018、2019年接受APG第三輪相互評鑑團的團長，我國派林可凡負責主持會議，向馬紹爾公、私部門提問交流，也提供行動建議。
據表示，林可凡在馬紹爾相互評鑑期間，邀請David Shannon錄製影片介紹APG評鑑員角色、挑選過程、評鑑員訓練重要性及APG第四輪相互評鑑重點，重點包含國際標準與評鑑方法論的變革，以及針對打擊資武擴、資產返還、法人及法律協議實質受益權的重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言