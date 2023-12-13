亞太防制洗錢組織APG 2024年在台舉行評鑑員訓練研討會

我國繼2019年在亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑中獲得「一般追蹤」佳績後，2021年再度維持「一般追蹤」最佳等級；法務部今天表示，洗錢防制辦公室將於明年主辦「APG評鑑員訓練研討會」，研討會是台灣自1997年以創始會員身分加入APG後，APG首次在台舉辦的正式活動。

洗防辦表示，洗錢防制辦公室除了負責國際洗錢防制組織對我的定期評鑑工作、追蹤報告和針對評鑑缺失結果進行改善、追蹤外，另一項重要的任務，即是推動洗錢防制與打擊資恐宣導及教育訓練。

洗防辦表示，諮議林可凡因同時具金融情報中心（Financial Intelligence Unit）及執法背景，獲APG選派赴我友邦馬紹爾群島共和國在2023年11月27日至12月8日擔任評鑑員，參與相互評鑑的工作。

據指出，馬紹爾群島共和國評鑑團由7人組成，團長為APG秘書處相互評鑑部門主任David Shannon，也是台灣2018、2019年接受APG第三輪相互評鑑團的團長，我國派林可凡負責主持會議，向馬紹爾公、私部門提問交流，也提供行動建議。